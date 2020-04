Autoridades enfocadas en el levantamiento de los cadáveres en Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más afectada por el coronavirus

Ecuador suma este viernes 205 nuevos casos positivos del nuevo coronavirus a los 3,163 que tenía hasta el jueves para un total de 3,368 personas infectadas. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (SNGRE) en su comunicado número 39.

El número de sospechosos en el aumentó a 3,661 (359 más que el jueves) y los muertos a 145 (25 más que el jueves), de los cuales 102 son de la región de Guayas y su capital, Guayaquil, que siguen siendo las más afectadas por el Covid-19 con 145 nuevos casos positivos en un día. Solo el miércoles esta región reportaba 1937 casos positivos y este viernes amanecieron con 2,388, es decir 451 más.

En este informe hay 3,289 descartados y 71 altas hospitalarias (personas recuperadas y en aislamiento, pues requieren de una segunda prueba para descartar por completo la carga viral). Hasta el momento se han realizado 10,317 muestras.

Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral en Salud, aseguró que hay recursos suficientes para atender la emergencia en salud y la convocatoria está hecha para contratar más médicos y persona en salud.

De esta manera las estadísticas de contagios y muertes por coronavirus en Ecuador van en aumento y sin indicios de que la tendencia vaya a retroceder, especialmente en Guayaquil, donde el sistema de salud está colapsado–, a pesar de los anuncios del Gobierno para frenar la pandemia, según reporta El Universo.

Por su parte, el presidente Lenín Moreno expresó, este jueves, su profundo dolor por la situación que enfrentan los habitantes de Guayaquil a causa del coronavirus.

Además anunció las nuevas decisiones del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) que buscan evitar una mayor propagación del virus. Reiteró que 400,000 familias que viven del día a día recibirán el Bono de Protección frente a la Emergencia.

Respecto a la emergencia que enfrenta la urbe porteña, el Primer Mandatario indicó que ha coordinado con el vicepresidente Otto Sonnenholzner para que él, junto a varios ministros de Estado, trabajen desde esa ciudad y no escatimen esfuerzos para enfrentar la situación.

Asimismo, manifestó que para atender a las personas que requieren hospitalización, se ha incrementado el número de camas y respiradores y que se están incorporando trabajadores de la salud. Recordó que la Fuerza de Tarea Conjunta está concentrada en el levantamiento de cadáveres.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que «ante la alarmante situación por el retiro de víctimas mortales que encabeza la Fuerza de Tarea Conjunta designada por el Gobierno Nacional han puesto a la disposición camionetas y talento humano, con todas las medidas sanitarias para actuar de inmediato y aliviar en la medida de lo posible, el dolor que están viviendo cientos de familias y la ciudadanía».

La microbióloga y científica ecuatoriana Jeannete Zurita, explicó al medio ecuatoriano Expreso sobre el problema que es no tener la disponibilidad de una sola plataforma para diagnosticar casos de coronavirus, que “no es que el Gobierno no quiera permitir la entrada de más plataformas, es que no hay, no llegan. Al ser una pandemia, los países que desarrollan estas plataformas con sus respectivos reactivos, los usan para su propio consumo. Por eso, países como Ecuador que no tienen gran desarrollo tecnológico dependen de otros. Aquí, la única plataforma con la que se trabaja es Roche porque no hay más”.

Este problema de falta de plataformas, explica el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Sacoto, a ese mismo medio, es algo que se debió resolver varios meses atrás, cuando la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta a los países para que se preparen.

A lo anterior hay que sumarle la falta de insumos para realizar los test que, incluso, ha provocado la paralización de labores de Interlab, uno de los laboratorios autorizados para realizar las pruebas en el país.