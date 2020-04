Renuncia especialista del área de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense

Fuentes médicas confirmaron a LA PRENSA que una médica intensivista del Hospital Alemán Nicaragüense puso su renuncia este lunes. Ese hospital es uno de los designados para atender los casos de Covid-19 en Nicaragua.

Las fuentes consultadas por LA PRENSA además confiaron a este medio que al menos dos doctores que tuvieron algún contacto con el paciente que murió de Coronavirus el pasado 26 de marzo, han comenzado a presentar síntomas propios del virus.

El personal médico reclama que las autoridades no están implementando medidas estrictas de seguridad para tratar los casos. Mencionaron que una de las críticas es que el régimen no cede en la portación de mascarillas en todo el centro hospitalario tanto en el personal como en los pacientes, pese a que ahí atienden casos y hasta hubo un fallecido. «Buscan no crear pánico, pero ¿Qué más pánico que las renuncias en UCI?», se preguntó otro médico.

La noticia de esta renuncia vulnera más la situación de los nicaragüenses, pues profesionales han señalado que el Ministerio de Salud (Minsa), no tiene la capacidad para atender una crisis de coronavirus pues no tienen ni el personal médico ni los recursos físicos.

El Alemán Nicaragüense es uno de los 19 hospitales que el régimen ha ocupado para atender a pacientes del Covid-19. A mediados de marzo, un delegado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recorrió las salas donde se atenderá a las personas contagiadas. Durante esa visita, la doctora Meyling Brenes, directora de Silais Managua, declaró que el hospital estaba «preparado» para atender a los pacientes.