Juan Oviedo empata récord de dobles, Boaco sueña y Chinandega es el séptimo clasificado

El bateador sin fecha de vencimiento, Juan Oviedo, conectó un doble ante Fildencio Flores, la noche del viernes en León, para llegar a 309 batazos de dos esquinas en su carrera, empatando el liderato de todos los tiempos del beisbol nicaragüense con Marlon Abea.

Oviedo, de 47 años de edad, ayudó a los chinandeganos a asegurar su boleto en la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Beisbol, al vencer 9-6 a León. Joseph Martínez ganó en relevo y perdió Joaquín Acuña.

Mientras Abea ya está retirado, Oviedo tiene la oportunidad de establecer un nuevo registro en cualquier momento. Y lejos de estás rompiendo el récord con su último aliento, el chinandegano sigue tronando duro con promedio de .393, como segundo mejor bateador de su equipo.

Chinandega es el séptimo equipo clasificado hasta el momento, uniéndose a los Dantos, el Bóer, la Costa Caribe, Estelí, Nueva Segovia y Rivas. Todavía quedan cinco plazas disponibles y hay ocho equipos peleando por ellas, con solamente este fin de semana para resolver el asunto.

Los Dantos y el Bóer aseguraron el primer lugar de sus respectivos grupos.

La tribu derrotó 8-6 a Estelí con la victoria para Jimmy Bermúdez, con todo y que recibió un cuadrangular con las bases llenas de Bryan Trujillo. Bismark Rivera se fue de 4-4 por los ganadores. El Bóer garantizó la cima del grupo A.

En tanto, la Maquinaria Roja superó 4-2 a Zelaya Central, en Nueva Guinea, con el estelar Jorge Bucardo en la colina, más taponeo de Claudio Hernández. Los Dantos no solo son líderes inalcanzables del grupo B, sino que también tienen el mejor balance de la liga con 20 y 8.

Rivas es el puntero del grupo C, luego de superar 3-2 a Carazo, que está metido en problemas por la clasificación. Un hit impulsador de Carlos Vanegas dejó tendido a los caraceños en el noveno episodio. Fidel Estrella, quien ha resultado de enorme incidencia para los sureños en el bullpen, se anotó su sexta victoria.

Otro ganaron de seis juego es Norman St.Clair, quien se apuntó el triunfo por nocaut 11-0 de la Costa Caribe sobre Río San Juan. Dwight Britton y Gean Rigby dieron un jonrón cada uno y están calientes en este cierre de la primera vuelta. St.Clair se unió a Jimmy Bermúdez, Fildel Estrella, José David Rugama y Ronald Medrano como colíderes en victorias de la liga, con media docena de éxitos cada uno.

Nuevo líder de ponches

El zurdo jinotegano Luis Castellón saltó a la cima de los ponchadores, al “fusilar” a 10 bateadores de Madriz en cinco innings, mientras conducía a los Brumas a un triunfo de 4-0. Castellón llegó a 58 abanicados, dejando atrás a Erasmo Reyes, quien también tiró el viernes pero solo agregó dos ponches y quedó con 54. Fue una jornada de 14 ponches para los tiradores de Jinotega, porque el cerrado Harvin Talavera, quien se anotó juego salvado, abanicó a cuatro.

El resultado más sorprendente lo dio Boaco, que en su casa noqueó 15-5 a Chontales con dos jonrones de Jonathan Loáisiga y uno de Luis Sequeira. Iván Hernández se voló la cerca por los Toros y Claudio Jarquín fue el ganador.

Matagalpa dio un paso valioso hacia la clasificación al superar 5-4 a Nueva Segovia en 10 innings. Yervin Valdivia dio el hit de oro y César Orozco ganó en relevo. Hernaldo Arauz dio su quinto jonrón por los perdedores.

Masaya también consiguió un triunfo de altos kilates, al doblegar 11-3 a Granada, con Gerald Rojas en el box. El novato Carlos Maliaño dio su segundo cuadrangular por los Tiburones.

Lucha por la clasificación

A la segunda vuelta clasifican 12 equipos y seis quedan eliminados. Hasta el momento hay siete con su boleto seguro y tres (Madriz, Río San Juan y Granada) que ya no tienen ninguna posibilidad de avanzar.

Jinotega y Matagalpa tienen buenas perspectivas para quedarse con dos de los tres puestos de comodines, mientras que León y Carazo disputan el último boleto, con los felinos en ventaja de un triunfo sobre los caraceños.

Boaco tiene en sus manos la oportunidad porque podrían arrebatarle el tercer lugar del grupo B a Chontales si los barren. Iniciaron bien con un nocaut el viernes, pero ahora la serie se traslada a Juigalpa.

Juegos del sábado

A las 1:00 p.m.

En San Carlos, Río San Juan vs. Costa Caribe

A las 3:00 p.m.

Zelaya Central vs. Dantos

A las 4:00 p.m.

En Juigalpa, Chontales vs. Boaco

En Jinotega, Jinotega vs. Madriz

En el Estadio Nacional, Bóer vs. Estelí

En Jalapa, Nueva Segovia vs. Matagalpa

En Chinandega, Chinandega vs. León

En Granada, Granada vs. Masaya

En Jinotepe, Carazo vs. Rivas