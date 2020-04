Médicos recomiendan uso de mascarillas de tela ante posible contagio de personas asintomáticas que puedan transmitir el covid-19

Nuevas investigaciones señalan que una buena cantidad de personas pueden tener el coronavirus y ser asintomáticos, lo que significa que lo pueden propagar y en especial, si están interactuando muy cercano con otros, por ende, se recomienda el uso de mascarillas de tela en entornos públicos, donde el distanciamiento social es difícil de mantener, como supermercados y farmacias, y con énfasis en las zonas donde haya transmisión comunitaria significativa, confirmaron especialistas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

No obstante el CDC advierte que es importante respetar la distancia de al menos un metro y medio entre las personas, como acción clave para desacelerar la propagación del virus, que ha contagiado a más de un millón de personas en el mundo y hasta este sábado 4 de abril había matado a más de 60 mil personas.

En Nicaragua, el neumólogo Jorge Iván Miranda, explicó que ante la incertidumbre de la verdadera situación del contagio se deben extremar las medidas de prevención, y la población debe asumir que hay transmisión comunitaria, aunque aun no se pueda demostrar, por ende, si es recomendable que usen mascarillas de tela.

De acuerdo con diversos experimentos que se han realizado se comprobó que la mascarilla de tela si deja pasar partículas, pero es mejor eso a no andar ningún tipo de protección, aseveró el especialista. La recomendable es la mascarilla quirúrgica, que no deja pasar más del 60 por ciento de las partículas, pero al no tenerla, las que son hechas en casa son una opción.

No sustituye al lavado de manos, pero ayuda

No obstante, el especialista advierte que «no es justificación ir a la calle con una mascarilla porque te va a proteger», sino es un medida para las personas que tienen que salir porque no hay otra opción, y deben asistir a una cita médica, al hospital, a la farmacia, al mercado o supermercado. El uso de la mascarilla no sustituye ninguna de las medidas reglamentarias para prevenir el contagio del virus, como el constante lavado de manos, el distanciamiento social, y el quedarse en casa, señalan expertos.

Este sábado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo a través de su cuenta de Twitter que, se recomendaba el uso de mascarilla a toda la población, no solo a enfermos o traabajadores de la salud. «Todos utilicen mascarillas en la medida de lo posible. El Gobierno está adquiriendo 10 millones de mascarillas adicionales», agregó.

¿Cómo se debe quitar la mascarilla?

El neumólogo recomienda que la técnica para ponerse la mascarilla de cualquier tipo, incluyendo las de tela debe ser no tocar la parte externa por ninguna razón, y sujetarla de los elásticos para colocarla y quitarla. No sirve de nada si una persona la usa mientras anduvo en la calle y luego, al removerla, la toca con las manos y peor si no se lava las manos, advierte.

El infectólogo Carlos Quant explica que lo máximo que se puede utilizar una mascarilla es cuatro horas, inclusive si es confeccionada en el hogar, como las que venden en los mercados o paradas de buses; no obstante, si el tapaboca se humedeció antes de ese tiempo hay que quitarla, es decir, se debe cambiar cuando haya necesidad. Es por eso que recomienda que las personas lleven consigo varias mascarillas porque con una sola no se hace mucho.

«Los CDC también están aconsejando el uso de mascarillas sencillas de tela para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás. Las mascarillas de tela elaboradas con artículos de uso doméstico o hechos en casa con materiales de bajo costo pueden usarse como una medida de salud pública voluntaria adicional», indica un artículo publicado en su sitio web.

¿Puedo lavar las mascarillas?

Ambos médicos destacan que si no hay mascarillas de tipo quirúrgico, las de tela son una opción para protegerse ante la pandemia, y se pueden lavar con agua y jabón, o bien, se pueden desechar, para esto último, antes se debería de meter en una bolsa plástica, indicó el infectólogo. El médico Miranda también dijo que en el caso de la mascarilla tipo N95 también se pueden lavar y reutilizar.

Las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N-95, que son suministros esenciales, se deben seguir reservando para los trabajadores de la atención médica y otros miembros del personal médico de respuesta, según lo recomendado por los CDC.