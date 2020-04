Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Vanesa Martín, entre otros artistas, lamentan la muerte del cantautor Luis Eduardo Aute

El mundo de la cultura tanto nacional como internacional está de luto, tras conocerse la muerte este sábado del cantautor, pintor y poeta Luis Eduardo Aute, lo que tiñó de negro las redes sociales, donde muchos de sus seguidores y compañeros de profesión le dejaron emotivos mensajes. El artista, fallecido a los 76 años, llevaba retirado desde 2016, cuando sufrió un infarto.

Una de las cantantes que ha recordado al autor de temas como Slowly o Al Alba ha sido Vanesa Martín, que interpretó Siento que te estoy perdiendo en su disco Giralunas, en el que también participaron Xoel López, Natalia Lafourcade o Estopa.

«En Aute se hospedó la habilidad de contar las cosas como si nada y como si todo. Iba de arañarte dentro. De estremecerte y dibujarte escenas en las que perfectamente podías ubicarte. Por sus letras inteligentes, sexys, atrevidas, delicadamente bellas y rebeldes corrían la vida. La que no pasa de moda y que de verdad te nutre. Vuela maestro, ve en paz a tu pequeño universo de gloria, te seguiremos escuchando mientras amasas nuevas pinturas, historias y melodías para la próxima vida que nos toque… Te quedas en nuestros corazones. DEP», ha escrito la artista en una publicación que ya acumula miles de respuestas lamentando la muerte de Aute y que publica Hola.com

Vanesa Martín no ha sido la única en despedirse del intérprete de La Belleza o Rosas en el mar. Otros compañeros de profesión también han recordado a uno de los principales referentes de la canción de autor en España. Ana Belén le ha dado las gracias con un emotivo mensaje: «Querido Eduardo, me has permitido a lo largo de los años poder compartir contigo algunos momentos, eso es lo que me va a quedar para siempre. Gracias».

Para homenajear al poeta y escultor, Alejandro Sanz escribió: «Quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños», ha escrito.

Loquillo, Miguel Poveda, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Estopa, Amaral o Enrique Bunbury, entre otros muchos nombres de la canción, también han querido mostrar su dolor por la pérdida del cantautor.

Su paso por Nicaragua

El celebrado músico, poeta y pintor español visitó Nicaragua en 2015, invitado a la XI edición del Festival Internacional de Poesía de Granada, y presentó, en el antiguo convento San Francisco de Granada, su antología de AnimaLhada.

También brindó en la Plaza de la Independencia un concierto acompañado del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy y leyó algunos de sus poemas.

Dicho volumen ilustrado reúne los textos breves: animaLuno, animaLdos y animaLtresD, reflexionan desde sus juegos de palabras y sátira sobre la vida, religión, política y economía de consumo. De estos dibujos Aute sostenía que no tienden al “surrealismo, sino que racionalistas”.

En su paso por Nicaragua Aute también ofreció otro concierto musical en la terraza del Centro Cultural de España en Managua , y fue muy aplaudido por el público que se hizo presente. Asimismo realizó una lectura de poemas de su libro animaLhada.

Entonces comentó sobre su creación, y dijo que no sabía cómo se originaban sus canciones y versos. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo sucedían.

El músico también se refirió a la censura y la música de protesta. Recordó que solo una vez compuso una para un partido político; pero todas sus melodías no son militantes, sino que han surgido de sus propias experiencias y de sus estados de ánimo.

“Volver al agua”, es otra de su voluminosa recopilación que reúne: “La Matemática del Espejo”, “La Liturgia del Desorden y Templo de Carne”, “Alas y balas”.

Como cineasta es autor de la película de animación “Un perro llamado dolor”. Y también editó “Claroscuros y otros pentimentos”, un sumario de sus canciones.

Se dice que recibió influencias de Dylan y Joan Baez, Autor de las famosas canciones escrita en 1965, entre ellas: “Rosas en el Mar” y”Aleluya nº 1″.

En los últimos años (2016 al 2020) su salud se fue deteriorando y estuvo internado y suspendió sus giras por América Latina.