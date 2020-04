“Hasta siempre Luis Eduardo Aute”, escribió en sus redes Sergio Ramírez y compartió imágenes de su presencia en el Centroamérica Cuenta

Un año antes que el cantautor, poeta y pintor, Luis Eduardo Aute se retirara de los escenarios internacionales y suspendiera sus giras de conciertos por el mundo en 2016 cuando sufrió un infarto, en Nicaragua había dejado su indeleble huella de artista y popularidad en dos eventos literarios internacionales celebrados en 2015: el Festival Internacional de Poesía de Granada y el festival literario Centroamérica Cuenta.

Su muerte, ayer sábado 4 de marzo, no solo ha tenido eco en la prensa internacional sino que también nuestro país: músicos, poetas y pintores han reaccionado, lamentan su muerte y recuerdan con imágenes y versos sus huellas dejadas en nuestro país.

“Hasta siempre Luis Eduardo Aute”, escribió el escritor Sergio Ramírez Mercado, premio Cervantes 2017 al reaccionar ante la muerte de Aute y recordar su paso por Managua, en mayo del 2015, invitado por el festival literario Centroamérica Cuenta, el cantautor ofreció un concierto y lectura de sus poemas en el Centro Cultural de España de Nicaragua.

Ramírez también compartió una foto de Daniel Mordzinski, el fotógrafo de los escritores, en la que Aute aparece acompañado de la periodista española Berna González Harbour, el escritor español José Ovejero y el entonces embajador de España, Rafael Garranzo García, entre otros.

Por su lado el sitio oficial del Centroamérica compartió a manera de homenaje póstumo una serie de fotos de Aute, tomadas por Mordzinski, así un poema.

Su partida es “una gran pérdida!”

Este mismo año del 2015, pero en febrero, Aute fue invitado al XI Festival Internacional de Poesía de Granada y presentó en el antiguo convento San Francisco de Granada su antología de AnimaLhada, también brindó en la Plaza de la Independencia un concierto acompañado del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy y leyó algunos de sus poemas. La multitud aplaudió sus canciones y disfrutó de su poesía, humor y crítica social.

A conocer la noticia de la muerte de Aute a sus 76 años, Mejía Godoy expresó que es su partida es “una gran pérdida!” ya que fue un “un gran ser humano, honesto y sencillo como los grandes. Poeta, artista plástico, cantautor y cineasta. Luis Eduardo Aute. Feliz retorno a las estrellas!”.

Mejía Godoy También escribió el texto que tituló: “Los amigos son como pueblos sin fronteras fieles siempre hasta la muerte…”, donde exalta su legado y su paso por nuestro país. Luego compartió el poema “Canción de cuna para despertar a un amigo”, y lo dedicó a Aute, “ese niño que nunca dejó de mirar al mar”.

En tanto la directiva del XI Festival Internacional de Poesía de Granada que dirige el poeta Francisco de Asís Fernández publicó su nota de duelo. “Ahora que Luis Eduardo, un ser extraordinario y amigo nuestro muy querido, ha partido de este mundo, confiamos en que su canto y su poesía continuará iluminándonos y que su alma descansa en la paz del Señor”, destacaron.

Por su lado la poeta y editora de la revista literaria 400 elefantes, Marta Leonor González compartió en su Facebook un video con un el breve poema Aldea global, leído por Aute, asimismo imágenes de su visita a Managua en mayo del 2015, invitado por el festival Centroamérica Cuenta. “El mundo perdió hoy a un grande la música y de la poesía, el maestro Luis Eduardo Aute. ¡Buen viaje poeta! Luis Eduardo Aute. Managua, Mayo”, comentó la poeta.

En tanto el poeta Silvio Ambrogi expresó: “Tu voz y las cuerdas invisibles de tu guitarra palpitarán siempre en nuestras memorias y tus formas de luz y sombras sobreviven los espacios pintados. Hasta siempre hermano, poeta, amigo”.

“Me fascinaba y me encanta su obra musical y poética. Pero me enamoré de su vos en Granada. Lo conocí en Rep. Dominicana”, comentó la periodista cultural y teatrista Lesbia Espinoza.

También hicieron eco de su muerte y recordaron su paso por nuestro país, el tenor Mario Rocha, actualmente exiliado en Costa Rica, el cineasta Iván Arguello Lacayo, las poetas Marina Moncada, Leyla Torres, Carlos Calero y el pintor Johnny Villares.

Asimismo se expresaron poetas de otros países, invitados al igual que Aute a la edición del XI Festival Internacional de Poesía de Granada, entre ellos: la mexicana Silvia Siller, quien comentó que Aute fue un “personaje que disfrutamos mucho en el 2015 con su libro animalhadas. QEPD”.

El poeta argentino Luis Alberto Ambroggio envío su pésame a su familia y agregó: “Recuerdo su música, su poesía, su persona que disfrutamos en Granada. QEPD”. Y el poeta costarricense Osvaldo Sauma expresó su más sentido pésame a sus deudos y “abrazo fraterno al poeta en su viaje”.

Canción de cuna para despertar a un amigo

A Luis Eduardo Aute, ese niño que nunca dejó de mirar al mar)

(Aute cantautor español, poeta y pintor falleció este sábado 4 de marzo a los 76 años)

No te vayas todavía

No te vayas

No te vayas todavía Luis Eduardo

Que no hay prisa

Que hay mucho

por hacer

en el íntimo taller de las palabras

Con tu canto, tus dibujos

Tu poemas y grafittis

Sé que escuchas

Aunque duermas como un niño

Ojalá esta canción logre posarse

en el hueco de tu oído

en el alma de tu alma

en las alas de ese ángel rebelde

Luis Enrique Mejía Godoy

Altos de Ticomo, Managua, Nicaragua, 2016