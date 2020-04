Qué evidencia hay de que la pérdida del sentido del gusto y el olfato sea uno de los síntomas de covid-19

Es una de las grandes dudas que existen alrededor del covid-19: ¿puede provocar la pérdida del olfato y del gusto?

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo ha incluido en su lista de síntomas de coronavirus, entre los que sí se encuentran la fiebre, el cansancio y la tos seca. Algunos pacientes también pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Sin embargo, algunos expertos alertan de que la perdida olfativa sí es un síntoma importante y debe tenerse en cuenta, aunque reconocen que es también síntoma de otras enfermedades respiratorias, como el resfriado común.

«Creo que es un síntoma muy frecuente, el problema que tenemos con la anosmia, que es la falta de olfato, es que es muy poco específico. Esto quiere decir que otros procesos gripales, el virus influenza, el parainfluenza especialmente y los rinovirus también lo pueden producir», le dijo a BBC Mundo Jesús Porta-Etessam, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología.

«Que no sea específico no significa que no sea importante. De hecho la mayoría de los síntomas del coronavirus, la mialgia, por ejemplo, lo produce también el virus de la gripe; la tos la producen muchos otros procesos, la mayoría de los síntomas del coronavirus son inespecíficos», explica Porta-Etessam, quien se muestra sorprendido de que la OMS no lo haya incluido en su listado.

El especialista agrega que en el contexto de esta pandemia, que se presente falta de gusto u olfato, sobre todo si no va acompañado de mucosidad abundante, puede ser «un dato fundamental paradiagnosticar a veces formas leves» de coronavirus.

BBC

BBC Mundo se puso en contacto con la OMS para saber por qué no lo ha incluido entre los síntomas y la organización nos ha hecho llegar la siguiente declaración:

«Si bien ha habido reportes en los medios de comunicación de que el covid-19 puede causar la pérdida del olfato o el gusto, todavía no sabemos si este es un síntoma del covid-19″.

Muchos países están recopilando sistemáticamente información sobre los signos y síntomas, y algunos están utilizando un protocolo desarrollado por la OMS que ayudará a estandarizar y analizar estos datos. Con base en este enfoque, la OMS tendrá más información pronto».

¿Qué evidencia existe?

Porta-Etessam explica que en algunos pacientes de coronavirus este síntoma se presenta de forma tardía, pero en otros puede ser el primer síntoma o incluso el único síntoma.

En la serie de pacientes estudiada por el equipo de Porta-Etessam, entre aquellos que se les había hecho el test, «fue el primer síntoma en prácticamente en el 30%, y también en un 5% aproximadamente era el único síntoma», explicó.

ENT UK, el organismo que representa a los otorrinolaringólogos de Reino Unido, afirmó en un comunicado que «hay nuevas pruebas de la pérdida del olfato como síntoma de infección por COVID-19».

«Hay buena evidencia de Corea del Sur, China e Italia de que un número significativo de pacientes con infección comprobada por covid-19 han desarrollado anosmia».

«En Alemania se reportó que más de dos de cada tres casos confirmados tienen anosmia. En Corea del Sur, donde las pruebas son más generalizadas, el 30% de los pacientes con resultados positivos han tenido la anosmia como su principal síntoma en casos leves», se lee en el comunicado.

https://www.youtube.com/watch?v=Xs_NI20P8DE

Por otro lado, un equipo de investigadores de la Universidad King’s College en Londres examinó el cuadro clínico de más de 400.000 personas sospechosas de estar infectadas de coronavirus a través de sus reportes en una aplicación.

Los investigadores del King´s College querían recopilar datos sobre posibles síntomas de covid-19 para así ayudar a expertos a entender mejor la enfermedad para combatirla.

Entre aquellos que informaron de uno o más síntomas a la Covid Symptom Tracker, la aplicación que se usa para rastrear el cuadro clínico de quienes están infectados, lo que reportaron fue:

Un 53% dijo sentirse fatigado y cansado

El 29% reportó tos persistente

Un 28% experimentó dificultad para respirar

Un 18% perdió el sentido del gusto o del olfato

El 10,5% tuvo fiebre

De las 400.000 personas analizadas, 1.702 afirmaron haberse hecho la prueba de covid-19: 579 personas recibieron un resultado positivo y 1.123 uno negativo.

Del número total de positivos, el 59% reportó pérdida de gusto y olfato.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha la pérdida de olfato en su lista de síntomas de coronavirus, aunque lo está estudiando. LA PRENSA/Getty Images

¿Son la pérdida de gusto y olfato síntomas clave?

Los investigadores del King’s College recomiendan tomar en cuenta estos síntomas si van acompañados de tos y fiebre, pero no por sí mismos.

«Combinados con otros síntomas, las personas con pérdida de olfato y gusto parecen ser tres veces más propensas a haber contraído el coronavirus de acuerdo a nuestros datos. Por lo tanto, deben quedarse en casa por siete días para detener la expansión de la enfermedad», dijo el profesor Tim Spector, líder de la investigación.

Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología recomienda a las personas que padecen la pérdida de olfato y gusto «sin otros síntomas virales, sin mucosidad y sin mejor causa que la justifique» que se autoaíslen durante 14 días.

La ENT UK aunque reconoce que el aparente aumento de la incidencia de anosmia puede deberse a la mayor atención que recibe el covid-19 en los medios y que esté provocada por un rinovirus u otro tipo de coronavirus, plantea la posibilidad de pedir a las personas que han perdido abruptamente el olfato y el gusto que se autoaíslen durante 7 días.