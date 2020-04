Maduro a los estadounidenses: No dejemos que los intereses de minorías cegadas por ambición nos separen

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro apeló este fin de semana al pueblo estadounidense para que “pongan freno a esta locura” y pidan a sus gobernantes el cese de las sanciones y las “amenazan militares”.

En una carta publicada en sus redes sociales, Maduro expresó su solidaridad “ante este importante desafío histórico y nuestras consternación y dolor por la consecuencias de la pandemia (de la COVID-19) en EE.UU.”.

Aseguró que la administración del presidente Donald Trump en vez de centrarse en la emergencia, está utilizando las instituciones para “alcanzar sus objetivos electorales basándose en infamias bajo pretexto de la lucha contra la drogas”.

Maduro se refirió a las acusaciones hechas recientemente por el fiscal general de EE.UU. William Barr acusándolo a él y a otros funcionarios de alto rango de su gobierno por presunto narcotráfico y a la misión contra el narcotráfico en el hemisferio norte anunciada por Trump.

“Es claro, que la administración Trump construye una cortina de humo para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en EE.UU.”, afirmó Maduro en el texto.

Así mismo pidió a los ciudadanos estadounidenses “poner freno a esta locura” y que responsabilicen a sus gobernantes para que pongan su atención y recursos a la atención de la emergencia. “Pido, junto al cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales y el bloqueo que restringe el acceso a insumos humanitarios”.

El mes pasado, cuando EE.UU. anunciaba un plan para la transición política en Venezuela, y lograr así el levantamiento de las sanciones, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en asegurar que: «los bienes que se necesitan para que cada país resuelva el problema del coronavirus en sus naciones no son sancionados. No fueron sancionados, no son sancionados y no serán sancionados”.

El presidente en disputa de la nación suramericana cierra la carta asegurando que: “somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses de minorías cegadas por ambición nos separen”.

La semana pasada, Maduro también envió una carta, en esa oportunidad más extensa y dirigida a los presidentes de los distintos países del mundo, pidiendo su ayuda ante lo que considera «ataques» de EE.UU.

