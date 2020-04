Junta Directiva orteguista sanciona con 15 días de salario y quitandoles combustible a los diputados del PLC que se aislaron debido al Covid-19

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, ordenó quitarles una quincena de salario y recortarles la asignación de combustible a los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que no asistieron a la Asamblea Nacional por dos semanas, medida que los liberales adoptaron siguiendo el aislamiento social acordado por la opositora Coalición Nacional, para la prevención del nuevo coronavirus Covid-19.

Las sanciones económicas les fueron notificadas a los parlamentarios del PLC por parte de la directiva a través de la jefatura de bancada, y las medidas serán aplicadas por la Dirección de Administración de la Asamblea Nacional. Alguno de los parlamentarios liberales se salvaron de que se les recorte el salario y la cuota de combustible mensual, como es el caso de Maximino Rodríguez quien fue el único que no se ausentó de las plenarias.

A la diputada Azucena Castillo y los parlamentarios Walter Espinoza y Lester Villareal, la merma salarial será de menos días, puesto que llegaron un día la pasada semana de sesiones, y habrían participado en las comisiones parlamentarias.

La bancada del PLC la integran 14 diputados, que fueron designados en las elecciones del 2016 en las que el dictador Danniel Ortega se reeligió por tercera ocasión de forma continúa. Esos comicios fueron considerados fraudulentas por grupos opositores y organismos de observación nacional.

Quien no sería afectada con la sanción económica es María Haydée Osuna, tercer vicepresidenta de la Asamblea, debido a que la legisladora liberal reportó la justificación médica por presentar problemas de salud. Osuna tiene dificultades motoras como consecuencia de un operación en la columna hace meses, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Cada diputados recibe un sueldo mensual de 96,251.72 córdobas, que equivalen a unos 3,000 dólares. Adicional al salario los legisladores tienen otros privilegios. ya que cada uno recibe 36 cupones de combustible al mes con una asignación de unos 135 galones. Cada cupón es por 20 litros de combustible.

También tienen un doble seguro de salud, ya que la Asamblea tiene contratado un seguro médico con el Instituto Nicaragüense de Seguros (Iniser) que cubre a los legisladores y a los directores de las áreas administrativas.

El orteguista Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva, refirió que se quitará un día de salario por cada vez que los diputados liberales no llegaron a las sesiones convocadas, así ausencias en las comisiones permanentes. De la cuota de combustible, también se les quitarán los días que no llegaron a la Asamblea, afirmó.

Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC, dijo a LA PRENSA, que «no nos sorprende» la decisión de la Junta Directiva, puesto que ya las esperaban desde el momento en que como partido político decidieron seguir las recomendaciones de la OMS y dejar de participar en eventos «siendo consecuentes con el resto de la población que está previniendo el contagio del coronavirus».

«Es un procedimiento normal, de que si un diputado no viene a trabajar se le descuenta del salario. Ya sabíamos que tomarían esta medida (…)Pero cuántas familias nicaragüenses que han preferido quedarse en sus casas cuidándose, y que no pueden salir a ganarse el día a día, que no tiene un salario mensual, por eso tanto que nos apliquen las medidas administrativas es lo menos que nos debe preocupar en este momento a los diputados», dijo Blandón.

El Poder Legislativo lo conforman 92 diputados, sin embargo en funciones están 91 debido a que el exvicepresidente, Omar Halleslevens, no asumió su puesto por mantenerse en un puesto inventado por la dictadura denominado ministro para Asuntos Específicos. Halleslevens es el diputado suplente de Daniel Ortega, quien al ser el presidente designado, no ejerce la diputación.

La bancada del PLC, con excepción de María Haydée Osuna, regresó en pleno a las sesiones la semana pasada previendo que el régimen de Ortega enviaría los decretos de emergencia o propuestas de reformas presupuestarias, para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus y su impacto en la economía.

Finalmente ninguna medida fue enviada por la dictadura, sin embargo, la Junta Directiva obligó a asistir a los legisladores martes y miércoles, quienes solo hicieron acto de presencia ya que no hubo sesiones. Y el pasado jueves 2 de marzo, se sesionó para aprobar personerías jurídica a organizaciones religiosas. El viernes 3 de marzo hubo una plenaria especial por las honrar fúnebres del diputado orteguista, Jacinto Suárez.