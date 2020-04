Madre del director técnico del Manchester City, Pep Guardiola muere por coronavirus

Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, director técnico del equipo de futbol inglés, Mánchester City, murió este lunes a la edad de 82 años, a causa del coronavirus. Así lo informó el Manchester City, equipo que dirige Guardiola, a través de Twitter.

El club inglés manifestó su solidaridad con su director técnico por el fallecimiento de su madre.

«Todos los que formamos parte del Club queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan doloroso», informó el Manchester City en Twitter.

Ante la noticia, figuras y cronistas deportivos reconocidos se volcaron para solidarse con el DT del equipo inglés.

Uno de ellos fue el periodista Luis Omar Tapia, quien recordó que «cada muerte debe hacernos más conscientes y responsables, tomar las medidas necesarias salva vidas».



Guardiola fue parte de una campaña de donación de la Fundación Ángel Soler Daniel para combatir el coronavirus. En esa ocasión Guardiola un millón de euros para la causa.

El equipo español Real Madrid también expresó sus condolencias al DT del Manchester City a través de Twitter y lamentó «el fallecimiento de la madre de Guardiola. «Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos», señaló el club español.

Lo mismo hizo el Manchester United, también de la liga inglesa, quien reaccionó al deceso de la madre de Guardiola. «Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Pep y su familia», manifestó.

