La cláusula que hará a Wimbledon ganar una millonada pese a suspensión por coronavirus

Una vez más los ingleses se anticiparon en el deporte, esta vez si, desde la parte económica. Múltiples competiciones de todas las disciplinas están siendo afectadas por la pandemia del Covid-19, dejando cada una de ellas una fuerte pérdida monetaria. Wimbledon, el Grand Slam más antiguo del tenis mundial, no fue ajeno a las consecuencias del virus y confirmó su suspensión la pasada semana sumándose así a los 33 torneos de tenis anteriormente suspendidos.

No obstante el reconocido torneo de la catedral de hierba, pese a su cancelación, contaba con un as bajo la manga a diferencia del resto de eventos deportivos a nivel mundial. Y es que los jerarcas del All England Club, incluyeron un seguro contra una posible pandemia, luego del virus SARS en 2003. Una inversión de 1.9 millones de dólares que en 2003 pudo haberse visto como un desperdicio, sin embargo la estrategia de hace más de 15 años, ve hoy sus frutos. Según el diario The Times, Wimbledon podrá abonar una cantidad alrededor a los 125 millones de dólares, tras no celebrarse como consecuencia del coronavirus.

La Federación Británica de Tenis anunció el pasado fin de semana que de la cantidad recibida, repartirá 25 millones de dólares entre clubes, torneos, árbitros, técnicos y jugadores base para poder hacer frente a los efectos de la pandemia mundial.