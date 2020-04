Aficionados norteños arriesgan su salud para ver el futbol nacional en tiempos de coronavirus

La Liga Primera decidió jugar a puerta cerrada los partidos de Liga Primera para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo se han observado reunidos a algunos los aficionados del Real Madriz, CD Ocotal y Municipal Jalapa desoyendo la medida que se implementa desde el 21 de marzo —jornada 10— y exponiendo su salud al reunirse en en colinas, encima de árboles o encajados en el muro perimetral de los estadios para ver los juegos de locales de sus equipos.

Orlando Canales, gerente de comunicación de la Liga Primera, indicó que tienen conocimiento de la impertinencia de algunos fanáticos en los estadios Solidaridad de Somoto —juega Madriz y Las Sabanas—, Roy Fernando Bermúdez de Ocotal y Alejandro Ramos Turcios de Jalapa, y tomaron sus medidas para evitar que se siga produciendo en las jornadas venideras. «Estamos estudiando las opciones para esto no se siga dando, en cuanto tengamos algo concreto lo daremos a conocer», señaló.

La primera vez que se vieron algunas personas reunidas en diferentes puntos sucedió en la jornada 12 en los duelos Municipal Jalapa vs. (2-0) Juventus y Real Madriz vs. (2-0) CD Ocotal. Después se dio este fin de semana en la fecha 13 en el Ocotal vs. (1-2) Jalapa (13), el sábado reciente en el Madriz vs. (0-0) Managua FC (14) y el domingo en el Jalapa vs. (0-1) Chinandega FC (14).

No existen registros si en los duelos Jalapa vs. (2-0) Ferretti (jornada 10), Las Sabanas vs. (1-1) Chinandega FC (10), Ocotal vs. (1-2) Estelí (11), Madriz vs. (1-0) Jalapa (11), Las Sabanas vs. (1-1) Diriangén (11), Las Sabanas vs. (2-1) Madriz (13) y el sábado reciente Ocotal vs. (1-1) Las Sabanas (14) también se pasó lo mismo. Tampoco hay evidencias de otros estadios del país.

La única vía de contagio de coronavirus es el contacto y por eso las autoridades de salud orientan mantenerse una distancia prudente entre las personas. En Nicaragua se contabilizan seis casos positivos, de ellos tres activos, uno fallecido y dos recuperados.