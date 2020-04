Muere Logan Williams, el actor de 16 años y protagonista de las series «The Flash» y «Supernatural»

El actor Logan Williams, de 16 años, falleció este domingo, las causas aún se desconocen, pero descartan que haya sido por Covid-19.

El joven canadiense se abrió paso en Hollywood al participar en las series «The Flash», «Cuando habla el corazón» y «Supernatural». La noticia fue dada a conocer por un representante.

La madre del actor, Marlyse, explicó a un periódico local que estaba “absolutamente devastada” y que no ha podido despedir a su hijo con una ceremonia pública por culpa de la crisis del coronavirus.

Lea también: Esta es la millonaria donación de Oprah Winfrey para las personas afectadas por Covid-19

“No puedo abrazar a mis padres que perdieron a su único nieto”, dijo Marlyse. Agregó que «con su talento y su hermosa apariencia, Logan tenía el potencial de ser una gran estrella”.

«Acabo de escuchar las noticias devastadoras de que Logan Williams ha fallecido de repente», dijo en Instagram el actor Grant Gustin, más conocido como Barry ‘The Flash’ Allen.

Ambos actor habían rodado el episodio piloto de la serie en 2014 y el actor quiso recordarle subiendo una fotografía de ese día, donde ambos interpretaban el mismo personaje: Gustin era la versión adulta y Williams lo interpretaba en los flashbacks.

The Flash es una serie basado en el cómic creado en los años 50 por Gardner Fox y Harry Lampert que había conseguido un éxito inesperado desde su debut en 2014.

Puede interesarle: Patricia Navidad sobre el Covid-19: Es una estrategia de la OMS para encarcelarnos en casa y controlar el mundo

John Wesley Shipp, con quien interpretó una versión alternativa de Barry Allen, destacó que estaba “100 por ciento comprometido con interpretar al joven Barry Allen” y que echaron de menos trabajar con él cuando se terminó la parte de la historia donde Williams trabajaba.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC

Logan William tenía sólo 10 años cuando debutó en la película ‘El Color de la Lluvia. Ese mismo año protagonizó junto a Lori Loughlin la serie ‘When Calls The Heart’, un drama de época sobre la frontera canadiense de principios del siglo XX. También participó en la película ‘El destello’, y al año siguiente protagonizó un episodio de ‘Supernatural’.

Lea además: La respuesta de Harry y Meghan hacia Trump al decir que EE.UU. no pagará por la seguridad de ellos

Los actores Mitchell Kummen, Martin Cummins y Gracyn Shinyei también se despidieron en las redes del joven actor.

My friend Logan Williams passed away yesterday. I am beyond sad! 😭. Proud to play older brother Dude. We had so much on set #wcth #Hearties. Loved hanging out with out you. In set. You were such a talent. Sending love to your mom., #rip #myles # pic.twitter.com/H8xIeF8PtB

— Mitchell Kummen (@MKummen) April 3, 2020