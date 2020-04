«Nunca recé tanto en mi vida». El relato de Pink al contar que ella y su hijo menor tuvieron coronavirus

La cantante Pink lo ha contado todo. Dijo lo mal que ha estado junto a su hijo de tres años, Jameson, a causa del coronavirus. Ahora están en la fase de recuperación.

«Hace dos semanas, mi hijo y yo mostramos síntomas de Covid-19. Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo», dijo en una publicación en su cuenta de Instagram, desde donde realizó una conversación en directo con su amiga y escritora Jen Pastiloff, allí relató lo difícil que fueron los últimos veinte días en su casa: «Estuvimos muy enfermos. Pasé muchas noches llorando. Nunca recé tanto en mi vida».

Lea también: Muere Logan Williams, el actor de 16 años y protagonista de las series «The Flash» y «Supernatural»

Pink, de 40 años, expresó que «pensé en que nos prometieron que nuestros hijos estarían bien. Y no está garantizado. No hay nadie a salvo de esto», reflexionaba pero agradeció que su esposo Carey Hart y su hija Willow de 8 años han estado sanos.

Al dar positivo en la prueba dice que su familia estuvo en cuarentena y continuaron con las instrucciones del médico. «Hace solo unos días nos volvieron a realizar las pruebas y ahora estamos afortunadamente negativos», manifestó.

Puede interesarle: Coronavirus | «Tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros»: el inusual mensaje de la reina Isabel II por la pandemia de covid-19

Asimismo criticó al gobierno por no hacer que las pruebas sean más accesibles. «Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que la enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades».

La cantante reveló además que ha donado 500.000 dólares para la lucha contra el coronavirus, dando el dinero al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia «en honor a mi madre, Judy Moore, que trabajó allí durante 18 años en la Cardiomiopatía y Centro de trasplante de corazón». Y otro medio millón de dólares al Fondo de Crisis de Emergencia Covid-19 del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles.

Lea además: Esta es la millonaria donación de Oprah Winfrey para las personas afectadas por Covid-19

A inicios de enero, de este año, la cantante donó medio millón de dólares para combatir los incendios en Australia y dijo que estaba devastada viendo todo lo que estaba sucediendo con los terribles incendios forestales. «Mi donación va directamente a los servicios de bomberos locales que están luchando tan duro en la primera línea. Mi corazón está con nuestros amigos y familiares», expresó en se momento.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020