El ocio, la madre de todos los vicios

Cartas de amor a Nicaragua

Querida Nicaragua: El ocio, la madre de los vicios, es una sentencia generalmente aceptada y en muchísimos casos legítima. Por ejemplo una persona que no tiene nada que hacer y que vive aburrida de la vida obviamente piensa en vagancias, en vicios y en hacer maldades.

Un amigo me decía que las personas de la tercera edad, obligadamente recluidas en sus casas por la amenaza del coronavirus, viven en ocio permanente, lo que puede incitarlos a hacer maldades. Yo, octogenario, le dije, llevo cuatro semanas encerrado en mi casa, tiempo que me ha servido de mucho.

He disfrutado leyendo libros viejos y nuevos, he escrito algunas Pinceladas nicaragüenses y algunas Cartas de amor a Nicaragua. He tenido muchos momentos de reflexión que me han impulsado a orar, a acercarme a Dios, lo que no he podido hacer cuando estoy inmerso en el ajetreo del trabajo diario.

En estos días me he recreado releyendo El otoño del patriarca, de García Márquez y otras famosas novelas y cuentos de Sergio Ramírez, poemas de Darío, del padre Pallais, de Alfonso Cortés y otros más. He tenido tiempo de sobra para leer libros que había comenzado y que estaba leyendo poquito a poco como La república conservadora de Nicaragua, del catedrático, analista político, economista e historiador Arturo Cruz Sequeira, me ha faltado tiempo para revisar ciertos detalles interesantes sobre la vida de algún presidente de Nicaragua en el excelente libro La lucha por el poder, del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

He leído de nuevo un libro que hace algunos años compré en Guatemala y que hoy está internacionalmente agotado. Es una excelente biografía de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, escrita por Victor W. von Hagen y se titula Las cuatro estaciones de Manuela. El último libro que ha llegado a mis manos es Buscando la tierra prometida, la historia de Nicaragua desde la llegada de Cristóbal Colón (1492) hasta nuestros días (2019). Como en una novela de puras realidades, sin ninguna ficción, el autor, Humberto Belli Pereira, catedrático, rector universitario, sociólogo y personaje reconocido ampliamente en nuestro país, nos entrega una visión de la historia claramente comprensible y muy amena para todas las edades. En estos días de descanso obligatorio por el coronavirus no he tenido tal ocio, he pasado momentos agradables de sanas lecturas y conversaciones con amigos a la distancia del Whatsapp o del correo electrónico. Recomiendo muy especialmente a quienes son amantes de la lectura la magnífica historia que Humberto ha titulado Buscando la tierra prometida.

El ocio puede no ser la madre de los vicios, podemos convertirlo en los momentos más agradables y útiles de la vida.

El autor es empresario radial, fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.