En plena crisis por el coronavirus, UFC regresa y trasladará sus combates a una isla privada

Pese a que la pandemia del coronavirus sigue haciendo alardes en todo el mundo, la UFC anunció que regresará a la actividad el próximo 18 de abril con el combate entre los estadounidenses Tony Ferguson y Justin Gaethje. El escenario será una isla privada.

Lo anterior lo confirmó el presidente de la UFC, Dana White, a través de su cuenta de Twitter, y que recoge el sitio Infobae.com.

“Estoy a uno o dos días de asegurar una isla privada. Estamos instalando la infraestructura ahora, así que también comenzaré a hacer las peleas internacionales allí”, indicó White al portal estadounidense TMZ Sports.

De acuerdo al sitio, la velada de las artes marciales mixtas UFC 249 tendría lugar en la costa Oeste «aunque con toda seguridad será a puerta cerrada por del coronavirus».

En un inicio estaba contemplado que el ruso Khabib Nurmagomedov defendiera el título de peso ligero contra Ferguson en Brooklyn, Estados Unidos, sin embargo ahora Ferguson chocará con Gaethje. Actualmente, Nueva York se ha convertido en el nuevo epicentro del Covid-19.

«La lucha por el título ligero interino está firmada y 100%», escribió el presidente de UFC, en su cuenta de Twitter @danawhite.

White agregó que «Vamos a lanzar peleas cada semana. No podré llevar a todos los luchadores internacionales a los Estados Unidos. Así que voy a comenzar a llevarlos a la isla y a hacer peleas internacionales allí”, afirmó el máximo directivo de la empresa de artes marciales mixtas al portal norteamericano.

Con marca de 25-3, Ferguson ha ganado 12 combates seguidos y no ha perdido desde el 2012, mientras que Gaethje (21-2) ha ganado tres combates consecutivos sobre Cerrone, el brasileño Edson Barboza y James Vick, indicó el sitio Infobae.

