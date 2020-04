La preocupación de exjugadores históricos por el bajo nivel de Real Estelí

Existe una preocupación externa —interna quizás no tanto— por el rendimiento del Real Estelí. Los resultados obtenidos no satisfacen a algunos miembros de la afición y a exjugadores emblemáticos como Samuel Wilson y Sergio Chamorro, quienes se han manifestado públicamente al respecto. El chinandegano usó su cuenta de Facebook para desahogar su insatisfacción con el plantel por la derrota ante el Ferretti el fin de semana y el portero explicó lo que podía estar pasando.

“Franklin López, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos?”, posteó Wilson en forma de pregunta y con un emoji de enojo a otro exjugador de jerarquía, quien se retiró hace un par de años. El futbolista referido no hizo ningún comentario, solo reaccionó con un emoji de tristeza al igual que otro referente como Elmer Mejía. Sin embargo, otro emblema del club, el exportero Sergio Chamorro, comentó lo que a su parecer sucede: “Solo el corazón gana campeonatos, los billetes solo ilusiones”.

El Tren del Norte es el mejor plantel línea por línea de Nicaragua. Repetir el campeonato es una obligación por los recursos que dispone, pero las sensaciones desalientan a algunos porque ha sido superado por sus principales adversarios y candidatos al título. El líder Managua FC venció 0-2 al Estelí de visitante y empató 1-1 de local, el Ferreti empató sin goles en Estelí y se impuso 1-0 en casa el domingo. El Diriangén ganó 2-0 de local y la penúltima fecha llega al Independencia donde posiblemente define si clasifica directo a semifinal o cae nuevamente en el repechaje. El Clásico tendrá más significado de lo habitual.

Ganar a los demás conjuntos no satisface porque el Estelí está acostumbrado ver de largo y con mínima preocupación al resto, independientemente de la posición en la tabla de posiciones, que no es mala sin embargo no es lo más importante. Los estelianos son segundos con 27 puntos, a tres del líder, empatados con Diriangén pero con mejor diferencia de goles —+15 sobre +6— con un duelo pendiente entre ambos que decidirá todo.

El Estelí siempre está rodeado de presión y las máximas exigencias. Probablemente ese es el punto medular de todo.

La jerarquía de otros años, y que debería lucir ahora por la nómina que luce, no se logra y preocupa el hecho que no ha podido con los conjuntos más fuertes y puede quedarse fuera de la semifinal directa otra vez, algo inadmisible para ese plantel. Wilson y Chamorro lo saben y esperan que ya reaccionen los jugadores.

Jornada 15

La Liga Primera continúa hoy la jornada 15, que podría provocar cambios significativos en las posiciones del Clausura para clasificar a la siguiente fase y la tabla general para los que buscan la permanencia.

Los duelos son: Las Sabanas vs. Jalapa a las 4:00 p.m. en Somoto, Managua FC vs. Ocotal a las 4:30 p.m. en el Nacional, Diriangén vs. Chinandega a las 6:00 p.m. en Diriamba, Ferretti vs. Madriz en el Nacional a las 7:00 p.m. y a la misma hora Estelí vs. Juventus en el Independencia.