Carazo elimina a León y avanza a la segunda vuelta con gran relevo de Hilario Urbina

El historial de éxitos y agallas de los Leones, junto a la aureola ganadora que cubría al mánager Sandor Guido, daban un favoritismo a los felinos sobre Carazo en el juego extra por la clasificación a la segunda vuelta del Pomares. Sin embargo, el beisbol es tan complejo como impredecible y los caraceños con un racimo de seis carreras en la séptima entrada, dieron vuelta al marcador y se impusieron 8-5 la noche del martes en el Estadio Nacional Dennis Martínez, para ser los sobrevivientes de este duelo de vida o muerte.

El relevista Hilario Urbina fue la figura del partido, con un monumental relevo de seis entradas de dos hits, ninguna carrera, una base y dos ponches, tomando el encuentro cuando Carazo estaba en la lona en el cuarto episodio y dándole aliento a sus compañeros para levantarse y contragolpear.

Cada equipo anotó una carrera en el primer episodio. Lenín Aguirre impulsó a Norlan Barberena con un elevado de sacrificio en un inning que Carazo desaprovechó y no hizo más, mientras que León niveló en el cierre con un doblete de Marvin Martínez después de dos outs y sencillo remolcador de Errol Lampson.

El 1-1 se mantuvo hasta la cuarta entrada, cuando el abridor caraceño Jean Umaña perdió su encanto y explotó tras un boleto y un golpe. Bismarck Ruiz llegó a echarle más leña al fuego al admitir dos sencillo, regalar una base y cometer un wild pitch sin poder sacar out, y fue encontes que apareció Urbina para sacar los tres outs de la entrada, aunque los Leones ya tomaban la delantera 5-1.

El abridor melenudo Fidencio Flores explotó en el cuarto y Joaquín Acuña lo rescató, aguantando hasta el séptimo, cuando la historia cambió.

Después de un out, Lázaro Ruiz dio hit y Kevin Chávez recibió pasaporte. José Mendoza fue golpeado y las bases se congestionaron sin out, provocando la aparición del veloz relevista Nelson León, quien no sacó out, enredando más el partido con un boleto y un hit en contra. Junior Téllez fue llamado y Lenín Aguirre lo recibió con hit productor que empató la pizarra 5-5 y luego un imparable de Derick Cárdenas puso arriba 7-5 a los cafeteros al producir dos.

La ventaja se amplió a tres carreras en el noveno con un doblete de Aguirre y sencillo remolcador de Yasmil Hernández.

Urbina no dio tregua en el cierre, retirando en orden a los últimos siete bateadores que enfrentó a 15 de los últimos 17, en un fabuloso relevo que le permitió anotarse la victoria. El perdedor fue Nelson León.

Esta es la primera vez desde 1975 que León queda fuera en solo la primera vuelta y no tendrán la oportunidad de defender la corona que ganaron el año pasado.

Para el mánager Sandor Guido es la primera vez que sale por la puerta trasera de un torneo. Solo conocía el camino del éxito: campeón del torneo nacional Sub-23, dos veces campeón de la Liga Profesional, dirigió a León a ganar su primera corona en 16 años en el Campeonato Nacional, ganó la Serie Latinoamericana, forjador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima y guio a la Selección Sub-23 a ganar de forma invicta el Premundial. Sandor es la primera vez que falla.

Clasificados y eliminados

Carazo es el equipo 12 y último clasificado a la segunda vuelta, uniéndose a Dantos, Bóer, Estelí, Rivas, Chinandega, Costa Caribe, Jinotega, Matagalpa, Chontales, Nueva Segovia y San Fernando.

León queda eliminado junto a Granada, Zelaya Central, Boaco, Río San Juan y Madriz.

La segunda vuelta del Pomares está prevista a iniciar el viernes 17 de abril y se jugará bajo el formato de todos contra todos en series de tres partidos, para totalizar 33 juegos.

El próximo lunes será la escogencia de refuerzos. Serán dos por equipo.