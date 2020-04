Este es el triste relato de la cantante Milly Quezada sobre la muerte de su cuñado por coronavirus

La cantante Milly Quezada, y su familia, están pasando por un mal momento, por la muerte de su cuñado, Fausto Arias, quien murió este domingo 5 de abril, a los 64 años, por el coronavirus. Así lo dio a conocer la merenguera durante una entrevista exclusiva con el comunicador Tony Dandrades.

Arias era pastor y músico. Estaba casado con Jocelyn Arias, hermana de Milly. Falleció a las 7:04 de la noche en el hospital Englewood, de Nueva Jersey, después de una ardua batalla contra el Covid-19.

Lea también: Muere Logan Williams, el actor de 16 años y protagonista de las series «The Flash» y «Supernatural»

Milly Quezada relata, en medio del llanto, que las últimas palabras de Fausto hacia su esposa y su hija Isabel, mientras se lo llevaban en la ambulancia fueron: “Perdónenme por no tomar en serio en consejo de quedarme en casa”.

Ver esta publicación en Instagram Que mal Dios mio que mal! Una publicación compartida de Milly Quezada (@milly_quezada) el 5 Abr, 2020 a las 6:51 PDT

Además, informó que existe la posibilidad de que su hermana no pueda enterrar el cuerpo de su esposo, ya que el hospital la llamó y le dijo «a las siete y cuarto murió, nosotros te vamos a llamar, óyeme es posible que ni siquiera reciba el cuerpo, que ese príncipe de Dios no tenga una tumba donde Jocelyn pueda ir a llorar, no se puede, y eso es lo que la gente debe de entender (de quedarse en casa) porque este dolor es impresionante,”, dijo Milly.

Puede interesarle: «Nunca recé tanto en mi vida». El relato de Pink al contar que ella y su hijo menor tuvieron coronavirus

Pero eso no es todo, Quezada reveló que tanto Jocelyn como Isabel tienen el Covid-19 y han rebasado gran parte de los síntomas. “Desde el carro mi hermana me gritaba –Yo solamente te quiero dar un abrazo– y me rompió el corazón. Yo no te puedo describir el rostro de devastación que tiene esa familia ahora mismo”, narró en la entrevista.

Lea además: Esta es la millonaria donación de Oprah Winfrey para las personas afectadas por Covid-19

Milly Quezada dijo que recordará a su cuñado como dinámico, solidario y que le encantaba hacer chistes. Fausto y Jocelyn pertenecieron durante 20 años a la orquesta de Quezada, pero en 995 abrazaron el evangelio y se convirtieron en pastores de la iglesia Centro Cristiano de Adoración en Nueva Jersey, Estados Unidos.