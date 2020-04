Autora de Harry Potter se recupera de coronavirus aunque no se hizo la prueba

La escritora escocesa JK Rowling, autora de Harry Potter, anunció este martes que ha superado los síntomas del coronavirus y se encuentra «completamente recuperada».

En un mensaje de Twitter, afirmó que durante «las dos últimas semanas» ha padecido «todos los síntomas del COVID-19», aunque precisó que no se ha sometido a la prueba.

Rowling acompañó el tuit con un video de un doctor del Hospital Queen’s de Londres, en que él hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020