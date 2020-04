Vigilante mata a adolescente de 13 años en Bello Horizonte

La adolescente de 13 años, Katherine Michelle Obando, falleció luego que un guarda de seguridad de una gasolinera ubicada a un costado de la rotonda de Bello Horizonte le disparara por la espalda la madrugada de este martes.

Según versiones de testigos, la menor había robado una botella de aceite para carros de la estación de servicio, el vigilante la siguió y le disparó. El cuerpo de la adolescente quedó tirado sobre la carretera, a un lado de la rotonda de Bello Horizonte. El hecho ocurrió a eso de a 1:00 de la madrugada.

Su familia, quienes residen en el barrio Santa Rosa de la capital, fueron avisados a esa hora de la tragedia.

La menor, quien era conocida como la Pachuca, se mantenía deambulando por ese sector de Bello Horizonte.

Quería que se reformara

Según contó una tía política de la fallecida, Anielka Rosales, la menor y su mamá tenían una cita con el Ministerio de la Familia (Mifamilia) el 16 de abril. Anteriormente habían tenido otras citas, «nunca la apoyan en nada, la hacen llegar y nunca se la han dejado internada», ya que su mamá decía que ya no quería «verla así, pero nunca le hicieron caso, solo que la iban a llamar, que la iban a llamar, pero hasta ahí nomás», agregó Rosales.

La adolescente estuvo varias veces internada en el hospital porque padecía de epilepsia. La misma tía manifestó que todavía no han sido informados de la identidad del vigilante que le disparó a la menor. «Ni enchachado lo llevaban», dijo la mujer.

El caso es investigado por la Policía del Distrito Cuatro.

La familia pide justicia por el crimen, «porque no ha matado un perro para que quede así, porque eso no lo tenía por qué hacer él, independientemente por mucho que le haya robado o algo, no tenía por qué hacerlo, él sabe lo que hizo», manifestó Rosales.

El cadáver de la menor se mantenía en el Instituto de Medicina Legal (IML), se espera que después del mediodía de hoy sea entregado a sus familiares, quienes todavía no saben cuándo será sepultada Obando.