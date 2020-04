«Feliz cumpleaños mi ángel, me siento destrozado». El mensaje del padre de Teyler Lorío, el niño asesinado por la represión orteguista

Teyler Lorío estaría celebrando su cumpleaños número tres este martes 7 de abril, pero no es así. Este martes, Teyler cumple 21 meses y 15 días que fue asesinado durante la represión orteguista. «Hasta el cielo, feliz cumpleaños mi ángel, hoy me siento totalmente destrozado», puso en su cuenta de Twitter su padre, Nelson Lorío.

No hay un solo día en que su padre no lo recuerde. «Hoy el cielo celebra a Teyler, cumpliría tres años, pero su vida y sus sueños fueron truncados por el dictador Ortega, la justicia viene y viene parejo», agregó en Twitter.

Hoy el cielo celebra teyler lorio cumpliria 3 años si en vida estuviera 😭😭 pero su vida y sus sueños fueron truncados por el dictador ortega 😡 la justicia viene y viene parejo hasta el cielo feliz cumpleaños mi angel hoy me siento totalmente destrozado 💔💔 pic.twitter.com/0wKoagZ4gM — Nelson Lorio (@LorioNelson) April 7, 2020

Teyler Lorío fue asesinado el 23 de junio de 2018, el Día del Padre en Nicaragua. Murió de un disparo a la cabeza. Tenía apenas 14 meses y 16 días de haber nacido. “No tenía color ni partido político, estaba en estado angelical. Jamás se imaginó que le iban a disparar”, expresó Lorío a tan solo ocho días de su muerte. Él llevaba en sus brazos al bebé cuando recibió el impacto de parte de “policías y paramilitares” que realizaban “labores de limpieza” en el barrio Américas Uno de Managua.

“El Día del Padre para mí es un día trágico, bastante oscuro en mi vida, en el sentido de haber perdido a mi orgullo. Las fuerzas las saco de mi otra hija que me queda. Es un día de bandera a media asta”, dijo Lorío a LA PRENSA cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de su hijo.

Nicaragua demanda justicia por sus muertos nicaragua demanda carcel para los genocidas nicaragua demanda libertad para los presos politicos nicaragua demanda el retorno seguro de sus exiliados nicaragua que eres para dolernos tanto 😭 teyler lorio presente 🙏 21 meses sin ti 😭 pic.twitter.com/jrY8N2xEnE — Nelson Lorio (@LorioNelson) March 23, 2020

Desde entonces Lorío pide justicia por la muerte de su hijo y todos los caídos de la rebelión de abril en Nicaragua, así como la libertad de todos los presos políticos. En sus redes ha manifestado que ni las balas, ni el asedio lo detendrán, porque su corazón pide justicia.

La muerte de Teyler fue uno de los asesinatos de niños por parte de la represión orteguista. La Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) reveló que 21 menores, de 18 años o menos, murieron entre el 18 de abril y el 25 de junio, en los hechos violentos de la crisis política.

Solo basta con que Nelson cierre los ojos y la escena vuelve inmediatamente a su memoria. Ese 23 de junio cuando su hijo recibió un impacto de bala, según relata un reportaje del suplemento Domingo, el bebé no lloró, no gritó, no habló. Nelson solo miró cómo se le hundió la mollera. La sangre corría por sus manos. La camisa, el trapo con que lo tapaba, su ropita, todo estaba rojo. Fueron segundos que pasaron rápido y a la vez lentos. Entró a una casa de una señora que no conocía. Ella le lavó su cabecita. Lo último que miró de su niño fueron unos gestos de querer hablar, unas gesticulaciones que cree eran las de: “mamá” o “papá”.

