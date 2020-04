CIDH lamenta decisión del Minsa de bloquear instalación de puestos de salud a Diócesis de Matagalpa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó a través de su cuenta en Twitter que el Estado de Nicaragua no acompañe el proyecto de Monseñor Rolando Álvarez, quien ofreció instalar puestos médicos preventivos y un call center ante la pandemia del Covid-19 que azota a muchos países del mundo.

Además, señaló que urge tomar medidas de cuidado en materia de salud ante la pandemia.

Nicaragua es el único país en Centroamérica que no ha cerrado sus fronteras y no ha llamado al aislamiento social como medidas preventivas para contener el contagio del coronavirus, contrario a esto promueve eventos masivos en las playas del país.

El obispo Álvarez, el domingo de 5 abril en la mañana, anunció que junto a 15 médicos matagalpinos la implementación del proyecto diocesano cuyo objetivo principal es prevenir o disminuir el riesgo de contagio por coronavirus en los habitantes de Matagalpa, el segundo con mayor población, después de Managua.

Pero, pocas horas después el Minsa le notificó al obispo de Matagalpa que no podía realizar el proyecto Centros de Prevención Médica (CPM) que incluía un sistema de call center. Médicos voluntarios y comunicadores participarían en el proyecto para ayudar en la prevención del contagio del nuevo coronavirus, afin de evitar la propagación de la pandemia.

“El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el Proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni si quiera el Call Center. Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como Diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”, denunció Monseñor Álvarez este fin de semana.

Diversos sectores sociales criticaron la medida del Ministerio de Salud (Minsa) porque se trata de una medida política, ya que el religioso ha sido crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y no pensó en los beneficios para la población matagalpina en caso que se presente una emergencia sanitaria por el Covid-19.