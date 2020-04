Real Estelí pierde el ritmo y deja escapar al Managua y Diriangén

Un paso en falso dio el tren del norte en la jornada de hoy, en el Estadio Independencia el marcador inicial (0-0) no se movió durante los 90 minutos y produjo un punto valioso para el Juventus, que pareció llegó desde inicio a apostar por el empate. Todo lo contrario para los locales, que propusieron pero no consiguieron doblegar la zaga defensiva de sus rivales y pierden momentáneamente la puja por el liderato, después que Diriangén y Managua si consiguieran la victoria. El resultado sin goles hace bajar a los norteños al cuarto puesto de la general, después de verse superados por el Ferretti el fin de semana y no pasar del empate la noche de hoy.

Los Caciques hicieron lo suyo al recibir al Chinandega FC, derrotaron a los de occidente con un marcador de 3-0. Victor Parrales lideró a los diriambinos, un doblete (33’, 67’) suyo se sumó al tanto que había abierto la lata por obra de Danilo Zúniga a los 27. Victoria que los mantiene líderes en la tabla general y los mete en posición directa a semifinales.

Los líderes del Tornero Clausura, Managua FC salió victorioso en el Nacional ante los colistas, CD Ocotal. Carlos Félix subió al 22’ el primer gol al luminoso, sin embargo tuvieron que esperar hasta después de la segunda mitad, para jugar con mayor tranquilidad. Pablo Gállego desde los once pasos marcó el segundo, a los 57 minutos. Los leones quedaron con 10 debido a la expulsión de Luis Gutiérrez, sin embargo los norteños no supieron reaccionar y su descuento llegó hasta el minuto 94, para sellar el resultado final a favor de los capitalinos: 2-1.

Nuevamente sumó de a tres los rojinegros. En tan sólo 10 minutos el Walter Ferreti ya ganaba 2-0 al Madriz. Bryan Muñoz anotó a los cuatro minutos y tan sólo tres minutos después Niño celebraba el segundo. Se estancó un poco el partido, no obstante los locales supieron manejar los tiempos del encuentro. Al minuto 69 amplió la ventaja Bryan García, mientras que el líder de goleo, Fernando Villalpando, selló el resultado al 83’. Resultado final de 4-0 y tres puntos que adueñan al chombo del cuarto puesto en la tabla del clausura, pero más importante, el tercero de la general, tras el tropiezo del Estelí hoy.

Más temprano, el Solidaridad acogió un 0-0 entre Las Sabanas y el Municipal Jalapa, resultado que no favoreció a ninguno. Deja a los locales en el noveno puesto de la tabla y a sus rivales de Jalapa cayendo un puesto tras combinarse con la victoria del Ferretti, quinta posición para los de Nueva Segovia.