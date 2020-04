El avance del coronavirus a nivel mundial no se detiene. Y aunque los países más afectados ya empiezan a mostrar una tendencia a la disminución tanto de contagios como de muertos, en otras regiones, como Estados Unidos y Latinoamérica, lo peor no ha pasado, han asegurado los expertos. Este es el minuto a minuto del avance del coronavirus en el mundo.

Quedan cuatro sospechosos en Nicaragua. El Minsterio de Salud (Minsa) informó este miércoles que en el país se mantienen las mismas tres personas hospitalizadas por el coronavirus: un señor de 76 años, uno de 70 y un hombre de 33. Todos se mantienen «delicados pero estables», según el Minsa. Asimismo las autoridades aseguraron que de las seis personas sospechosas, dos pasaron a «resguardo familiar», por lo que ya solamente hay cuatro sospechosos en el país.

Estos números han sido cuestionados en diversas ocasiones por los expertos debido a que el gobierno no da información clara sobre la enfermedad, no se saben cuántas pruebas se han realizado ni a cuántas personas en total, que han tenido contacto con los casos positivos, se les ha dado seguimiento.

Nueva York registra 779 muertos en 24 horas. Esta cifra representa un récord diario en los fallecidos en este estado, el más afectado de Estados Unidos por la pandemia. El governador Andrew Cuomo dijo que los muertos «son más que una estadística. Cada número es un rostro. Cada número es una familia. Lloramos profundamente a estos newyorkinos».

