Secretario general de la OEA, Luis Almagro: Nicaragua no ha actuado con una política de responsabilidad frente a la pandemia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que Nicaragua no ha actuado con una política de responsabilidad frente a la pandemia por Covid-19, y “ha sido el caso más extremo”, por seguir induciendo a reuniones públicas.

Además mostró preocupación por la situación de hacinamiento, especialmente de los presos políticos, pero de los presos en general, dijo en una video conferencia sobre la Efectividad de las Sanciones Individuales y Económicas a Nicaragua y Venezuela ¿Cómo avanzar para ayudar?, realizada la mañana de este miércoles.

Almagro también señaló que tanto Venzuela como Nicaragua cuentan con dos sistemas de salud con muchas complejidades e indicó que la falta de controles, de los test en el país, demuestran que “el arma de las dictaduras para pelear contra la pandemia es la misma arma de todas, lo de siempre: la ignorancia, tratar de inducir la ignorancia, la falta de conocimiento, lo que está pasando en la realidad, y la ignorancia del régimen al aplicar políticas que definitivamente no están basadas en el conocimiento, no están basadas en saber dónde están los focos de contagio, no están basadas en métodos científicos, sino simplemente en la extensión de su metodología política (…)”.

Toda esta situación implica que el país sufra todavía mucho más en el marco de esta pandemia, expresó. El régimen orteguista ha sido criticado por la forma en la que ha enfrentado la emergencia sanitaria, escondiendo datos claves como el número de pruebas realizadas a casos sospechosos, evadiendo cuestionamientos de la prensa independiente sobre el riesgo que implica mantener las actividades de aglomeraciones y las presiones que vive el mismo personal médico.

Las críticas del secretario general llegan un día después que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considerara “inadecuados” la prevención y control del coronavirus en Nicaragua. “La OPS ha estado preocupada por la respuesta al Covid-19 que se ve en Nicaragua”, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS en una rueda de prensa.

«Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas. Nos preocupan los exámenes, la trazabilidad de los contactos y la notificación de casos. También nos preocupa lo que vemos como una prevención y control de infecciones inadecuados», indicó.

Cuba, Venezuela y Nicaragua

Almagro también aseveró que las dictaduras esconden la información y la disfrazan. En el caso venezolano el sistema de salud estaba completamente colapsado desde antes del Covid-19, ya que no lograba atender necesidades básicas de la población, menos atender una pandemia. Cuestionó la falta de tranaparecencia del régimen, la realización de pocos test, y por tanto, sus cifras de contagio son completamente diferentes.

“Las armas para combatir una pandemia son las mismas que la utilizan para gobernar, osea la represión, la opresión, la anulación de derechos civiles y políticos, no son los datos de salud, que son completamente falseados, no es la transparencia que es completamente anulada”, expresó en la video conferencia en la que también participaron Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo y Diego Arria, exembajador ante las Naciones Unidas.

La isla que reporta 457 casos por Covid-19, tres de ellos importados desde Nicaragua, ha utilizado la crisis para tratar de promocionar de nuevo sus misiones médicas, de las cuales ya se ha denunciado las violaciones a derechos humanos que acarrean, han tratado de reiniciar esos procesos de exportar misiones médicas desde Cuba, criticó Almagro.

Venezuela ha reportado hasta la fecha 166 casos confirmados por Covid-19 y Nicaragua seis casos del nuevo coronavirus, uno de ellos falleció y dos fueorn dado de alta médica.