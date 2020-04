Floyd Mayweather: Seré uno de los mejores entrenadores del mundo

Hace unos días, el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. se subió al ring para entrenar a su sobrino de 14 años, despertando así el deseo de convertirse en uno de los mejores entrendores del mundo.

Así lo aseguró a través de su cuenta oficial de Instagram floydmayweather, en donde se pueden ver los videos y además un escrito en el cual confiesa su deseo de compartir sus conocimentos para seguir sus pasos de su tío Roger Mayweather, quien falleció en marzo del presente año debido a la dibetes, de acuerdo al sitio ESPN.com.

«Como muchos de ustedes saben, he tenido entrenadores increíbles que incluyeron a mi padre y mi tío. Debido a la reciente muerte de mi tío Roger, me sentí inspirado para ayudar a los que me rodean de la misma manera que han estado allí para mí durante mi carrera en el boxeo», manifestó Floyd en su Instagram.

Fue en el agosto del 2017 cuando el «Pretty Boy», como se le conoce a Floyd en el mundo deportivo, se retiró del boxeo con marca invicta de 50 peleas y 27 nocaut. Su última pelea fue ante el estadounidense Conor McGregor, un atleta de artes marciales mixtas, que fue noqueado por Floyd.

«En un momento en que debemos distanciarnos de los demás, me ha permitido reflexionar sobre cómo quiero marcar la diferencia en la vida de las personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Un verdadero entrenador quiere lo mejor de su peleador y los empuja a alcanzar lo mejor de sus habilidades”, agregó el polémico exboxeador, que en su momento fue el mejor libra por libra.

En diciembre de 2018, Floyd realizó una pelea de exhibición contra el japonés Tenshin Nasukawa, de artes marciales mixtas.

«Quiero dejar una impresión en los que me rodean y permitirles ver su potencial. Soy nuevo en el entrenamiento y hasta ahora he estado trabajando con personas sin experiencia en el boxeo, por lo tanto, estamos creciendo juntos. Pero les prometo que seré uno de los mejores entrenadores del mundo», se lee en el escrito de Floyd.

Dejó huella



El tío de Floyd, Róger Mayweather inclursionó en el boxeo rentado de 1981 a 1999. Ganó títulos mundiales en peso junior ligero y peso junior welter. En el ring chocó con la leyenda viviente mexicana Julio César Chávez (dos veces), Pernell Whitaker, Kostya Tszyu, Livingstone Bramble, entre otros.

«Mi tío fue una de las personas más importantes en mi vida dentro y fuera del ring. Róger fue un gran campeón y uno de los mejores entrenadores en el boxeo. Desafortunadamente, su salud estuvo fallando durante varios años y ahora finalmente puede descansar en paz. Roger significaba el mundo para mí, mi padre Floyd Sr., mi tío Jeff, toda nuestra familia, todos en el Gimnasio de Boxeo Mayweather y todos en el mundo del boxeo. Es una pérdida terrible para todos nosotros», expresó Floyd cuando falleció su tío Róger por medio de un comunicado.