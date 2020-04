Sheyla Flores: «Siempre voy a poner el nombre de Nicaragua en alto»

Desde el primero de abril, la futbolista capitalina Sheyla Flores, firmada por el equipo costarricense Deportivo Saprrisa, se encuentra en el país, debido a la pandemia del coronavirus que azota al mundo. Al igual que el resto de atletas, Sheyla está ansiosa por regresar a la cancha, pero por ahora debe tomar las medidas de cuido, sin embargo asegura que a su retorno tratará de poner siempre en alto el nombre del país.

«Me encuentro en Nicaragua desde el primero de abril, esperemos en Dios y esto mejore pronto y regresar con el equipo, es cierto que no estamos entrenando como equipo en una cancha pero el sueño sigue intacto», expresó Sheyla.

El 8 de marzo del presente año, Flores debutó de titular con el equipo costarricense morado, pero solamente jugó el primer tiempo, debido a un esguince, del cual ya está recuperada.

«Ya estoy mejor de mi lesión en tobillo, fue un esguience en el tobillo derecho», confesó la seleccionada nacional capitalina.

Es la primera vez que Flores milita con el Deportivo Saprissa, pero es su segundo equipo a nivel internacional. En el 2018, Flores debutó con el equipo Alianza Women F.C. en la Liga Nacional de Futbol Femenino de El Salvador y fue la máxima goleadora.

«Aún no tengo fecha de regreso, pero espero pronto estar en Costa Rica y con el Saprissa», manifestó la pinolera.

En casa

Shela asegura que debido a la pandemia está llevando a cabo una rutina orientada por el Saprrisa.

«Debo de cumplir con mis rutinas de entrenamiento, cuidarme mucho para cuando regrese estar en la mejor forma. Por el momento no salgo de casa, solo si es necesario. Estoy cuidando mi alimentación y estoy descansando, me gusta pasar con mi familia», explicó Flores.

Sheyla se mostró agradecida por el apoyo de la afición tanto nicaragüense como costarricense tras su debut en el hermano país centroamericano.

«Con el poco tiempo que tengo de estar con el equipo me he sentido de la mejor manera. Tener el respaldo de la afición es muy bonito, se que en Nicaragua están muchas personas pendientes de mí y eso me motiva más, siempre voy a poner el nombre de Nicaragua en alto», finalizó Flores.

Junto a Flores también fue firmada por el Deportivo Saprissa, la pinolera Kesly Pérez, pero aún no debuta, pero se espera se concrete cuando se reanude la liga costarricense, aunque todavía no hay una fecha exacta debido a la pandemia del coronavirus.