Periodista de ESPN llama «sinvergüenzas» a los dirigentes de Liga Primera de Nicaragua por exponer a los jugadores

Hay una realidad en Nicaragua, no solo en el deporte, y es la ceguera de los que toman las decisiones. La Liga Primera de futbol nacional ha estado en el ojo del huracán por la terquedad de continuar con el torneo arriesgando la vida de los futbolistas y trabajadores de los 10 equipos. A pesar que la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) recomendó suspender el torneo han ignorado el llamado. Asimismo han llegado al punto de amenazar a los jugadores con despidos si no se presentan al campo. Sucedió con el Walter Ferretti y luego con el Real Madriz.

Y al ser la única liga de América en pie, ese acto negligente de continuar llegó a oídos de los periodistas de ESPN. Jorge: «Es para avergonzarse lo que escuché de un futbolista uruguayo (Bernardo Laureiro sobre la no suspensión de la Liga). Es lamentable porque la Primera División no tiene una relación con la Federación que ya suspendió los eventos, pero según entendí de Laureiro es independiente, ni la Concacaf puede intervenir. No quiere que el campeonato se pare», indicó Ramos.

Además, como sucede con la mayoría de nicaragüenses que dudan de la información gubernamental Ramos agregó: «Cuesta creer la información gubernamental, eso queque dicen que hay de contagiados, permítanme poner en tela de juicio eso. A los dirigentes no les importa. Tienen que jugar los futbolistas, sino entran a las canchas le cortan los pagos porque no ganan muchísima plata. La situación es gravísima y yo me hago cargo de lo que diré: Los dirigentes de esa Primera División de futbol nicaragüense son unos sinvergüenzas y aquellos extranjeros que se quieren ir no pueden porque las fronteras de los países están cerradas. Ellos están totalmente expuestos y por mantener a sus familias los exponen o les quitan el salario. Es una vergüenza», reiteró.

Finalmente, Ramos mandó un mensaje a los jugadores de Liga Primera: «Tienen que unirse como futbolistas porque mañana puede ser tarde».