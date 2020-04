Nicaragua registró este viernes ocho casos de Covid-19; Panamá reportó la muerte de ocho personas más; Argentina anunció la ampliación de la cuarentena.

Lea también: Nicaragua registra un octavo caso de Covid-19. Es el primer caso «no importado»

Este sábado el mundo registra 85,054 nuevos casos confirmados de Covid-19, para un total de 1,610,999 casos a nivel mundial y 99,690 personas fallecidas.

Este es un minuto a minuto sobre los avances de la pandemia del Covid-19 este sábado 11 de abril.

Estos son los nuevos números de Cuba para este sábado. La isla ya acumula 620 casos de Covid-19. Este sábado se confirmaron 56 nuevos casos de 1,139 pruebas realizadas.

«Cuba no deja desamparados a sus hijos», dijo el presidente Miguel Díaz-Canel y aseguró que «el bloqueo no impedirá que Cuba garantice la salud de su pueblo ante la Covid-19».

Nueva York cerrará colegios públicos el resto de año escolar. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo sábado que los colegios públicos de la ciudad cerrarán el resto del año escolar. “No es una decisión fácil ni satisfactoria para los que hemos estado haciendo esfuerzos para que nuestros niños consigan la mejor educación posible”, dijo, agregando que es una medida “dolorosa”, pero “necesaria para salvar vidas”.

Today I announced we will close @NYCSchools for the remainder of the 2019-2020 school year.

This is a public health decision — and not an easy one. But it’s the right one. The social distancing strategies have been working, and we cannot risk a resurgence of the virus.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 11, 2020