Xiloá vacía de bañistas por miedo al contagio de Covid-19

En la Laguna de Xiloá todo estaba listo este Sábado Santo. Los negocios de comida alistaban sus menús,mientras la policía y cruz rojistas atentos ante cualquier eventualidad, pero los invitados principales brillan por su ausencia, debido a la pandemia del coronavirus.

Ese es el panorama que se observó este sábado en la laguna, que en años anteriores se desbordaba de bañistas para esta temporada. La mayoría prefiere evitar el contagio y quedarse en casa. Apenas se ven algunas personas que disfrutan de las aguas con sus niños, ante la mirada atenta de los cruzrojistas con tapabocas.

Martha Batodano es la jefa del del puesto de la Cruz Roja instalado en la Laguna de Xiloá esta mañana. «Desde el jueves estamos aquí. El jueves rescatamos a un hombre con vida y el viernes tuvimos el caso de un niño perdido que fue entregado a sus padres. Y hoy sábado estamos desde temprano», explica a LA PRENSA.

Poca gente

Baltodano confirma que ha sido baja la visita de bañistas a la populosa laguna y a los que llegan les brindan las recomendaciones respectivas . «Entre otras recomendaciones les orientamos a la gente que no se meta al agua tomado de licor, sobretodo ha sido uno de los problemas estos días», confesó la cruzrojista.

A esta hora también ya se encuentran vendedores ambulantes ofreciendo todo tipo de productos como agua; platanitos, salvavidas inflables, quesillos, entre otros. «Vengo desde el barrio Jorge Dimitrov. Todos estos días he venido, no sé ha dejado de vender, pero muy poco. La gente no ha venido como en años anteriores pero espero que hoy y mañana sean buenos. La gente tiene miedo por eso del virus «, dice Nora, quien vende quesillos a 20, 25 y30 córdobas.

El parque luce desolado en la Laguna de Xiloá. La gente ha de decidido autocuidarse junto a su familia y quedarse en su casa, los que aquí se encuentran aseguran que escapan del sofocante calor y de los problemas del país; «es un momento para olvidar un poco los clavos de la casa», señala un bañista.