Varios incendios forestales afectan bosques de pinares en Las Segovias

Varios incendios forestales han arrasado en los últimos días con extensas zonas de pinos naturales y en regeneración en la comarca El Paraíso, Miraflor, y San Nicolás, en el departamento de Estelí, San José de Cusmapa, San Lucas y Somoto en Madriz; y Dipilto, Jalapa y Macuelizo, en Nueva Segovia.

Uno de los focos de incendios forestales más preocupantes es el ocurrido desde hace unos cinco días en la cordillera de los municipios de Dipilto y Jalapa, y que ya se ha extendido a la zona de Macuelizo, en el departamento de Nueva Segovia, donde más de 2 mil 148 hectáreas de boscosos pinares naturales y en regeneración han sido calcinadas por las llamas, porque las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor) no respondieron a los urgentes llamados de pobladores de comunidades aledañas al lugar del incendio.

Un batallón de soldados del primer comando regional del Ejército de Nicaragua, asistieron hasta la mañana de este sábado a apoyar las labores que Jueves y Viernes Santos realizaban brigadas de comunitarios voluntarios de la ciudad de Ocotal, San Fernando, Dipilto, Jalapa, Macuelizo y Mozonte, en Nueva Segovia, para sofocar el incendio que amenaza con extenderse a otras zonas de este departamento segoviano.

“Estamos haciendo todos los trabajos y esfuerzos por parar este incendio que ya arrasó con centenares de hectáreas de bosques de pino. Lo más lamentable es que hasta hora reaccionan las autoridades del Marena e Inafor, a pesar de que llevábamos días exigiendo actuaran pronto para evitar mayores daños, gracias a Dios que ya se aparecieron los del Ejército de Nicaragua para evitar que el incendio se extienda a otras zonas y que cause mayores daños”, dijo Oscar Danilo Urrutia Rodríguez, habitante del municipio de Macuelizo.

Un funcionario de la Alcaldía de Jalapa, en Nueva Segovia, manifestó que las autoridades de Inafor y Marena se encontraban de vacaciones y no pudieron reunirse con suficiente tiempo, “pero ya se está trabajando. Hemos sostenido varias reuniones con los alcaldes y se está buscando apoyo de los cuerpos de bomberos y otras instituciones para acabar con esas quemas provocadas por los mismos productores de estos lugares que están preparando sus tierras para las siembras agrícolas”, dijo bajo el compromiso de no revelar su nombre por no estar autorizado para hablar.

En la comarca El Paraíso, en la comunidad de Miraflor, zona del departamento de Estelí, un foco de incendio forestal quemó unas 50 hectáreas de pino y roble en esa zona. Mientras que en los sectores de Las Crucitas, la comunidad de Quebrada de Agua y La Laguna, en el municipio esteliano de San Nicolás, la quema de unas 15 a 20 manzanas de bosques de pinares fueron arrasadas por varios incendios forestales provocados por productores que preparan sus tierras para las siembras de primera que inician a mediados de mayo.

En zonas de los municipios de San José de Cusmapa, San Lucas y Somoto, en el departamento de Madriz, varios focos de incendios forestales han causado la quema de unas 36 hectáreas de bosques de pino en estos lugares.