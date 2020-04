Segunda vuelta del Pomares inicia el 17 de abril y este lunes la escogencia de refuerzos

Tras la pausa de la Semana Santa y aunque la pandemia del coronavirus no da tregua, la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Beisbol Superior “Germán Pomares” está programada para iniciar el viernes 17 de este mes, con la participación de 12 equipos.

Cada uno de los 12 conjuntos clasificados tomará dos peloteros de refuerzos, que saldrán de los seis equipos eliminados, este lunes a las 10:00 de la mañana en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Aunque los Dantos fueron el mejor equipo de la primera etapa con 22 triunfos y ocho derrotas, y Carazo fue el último en clasificar, venciendo a León en un juego extra, todos tendrán la misma oportunidad en la escogencia de refuerzos y dependerá de la suerte el orden de la selección, porque será por medio de un sorteo. Cada mánager o representante de equipo sacará un papel de una bolsa, el cual contendrá el número de su selección. Así será para cada una de las dos rondas de refuerzos.

La segunda vuelta del Pomares constará de 33 partidos por equipos. Once series de tres juegos cada una. Será un solo grupo y los ocho conjuntos más ganadores avanzarán a los cuartos del final.

Una variante para la segunda etapa es un pelotero categoría mayor adicional en el terreno de juego. En la primera ronda se exigía a cuatro mayores, tres sub-26 y tres sub-23 en el line-up (nueve bateadores y un lanzador), ahora la fórmula será de cinco mayores, tres sub-23 y dos sub-23, lo que en teoría dará más competitividad.

La acción comienza el próximo viernes y estos serán los duelos:

A las 1:00 de la tarde:

En Puerto Cabezas, Costa Caribe vs. Nueva Segovia

A las 6:00 de la tarde:

En Chinandega, Chinandega vs. Dantos

En Rivas, Rivas vs. Chontales

En el Estadio Nacional, Bóer vs. Carazo

En Masaya, San Fernando vs. Matagalpa

En Estelí, Estelí vs. Jinotega