Nicaragua reportó el décimo caso en el país, El Salvador inauguró dos hospitales para atender a pacientes con Covid-19; Estados Unidos alcanza 1,920 muertes en un día.

Este domingo el mundo registra 89,657 nuevos casos confirmados de Covid-19, para un total de 1,696,588 casos a nivel mundial y 105,952 personas fallecidas.

Este es un minuto a minuto sobre los avances de la pandemia del Covid-19 este domingo 12 de abril.

Papa Francisco pide soluciones inmediatas para ayudar a Venezuela. En su mensaje de Pascua al mundo, el pontífice pidió que se permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria en referencia al Covid-19.

Boris Johnson salió del hospital tras estar internado. El primer ministro británico, Boris Johnson, salió este domingo del hospital londinense donde estaba internado desde hacía una semana por coronavirus, anunció Downing Street.

Pero el primer ministro no volverá inmediatamente a trabajar, según un comunicado de su oficina, que agregó que continuaría su recuperación en la residencia oficial del gobierno.

