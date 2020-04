Boris Johnson con coronavirus: el primer ministro de Reino Unido sale del hospital

El primer ministro británico, Boris Johnson dejó el hospital tras ser tratado por coronavirus, pero no asumirá de forma inmediata sus funciones.

Johnson fue diagnosticado con el nuevo coronavirus el pasado 27 de marzo. El pasado domingo 5 de abril fue hospitalizado «por precaución» en el hospital londinense de St Thomas.

Al día siguiente había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos por el empeoramiento de su cuadro de salud, en la que pasó tres noches.

Según un comunicado de su oficina, el primer ministro continuará su recuperación en su residencia en el campo.

«Siguiendo el consejo de su equipo médico, el primer ministro no regresará de inmediato al trabajo. Desea agradecer al personal del (hospital) St Thomas por la brillante atención que recibió.»

«Todos sus pensamientos están con los afectados por esta enfermedad».

El propio Johnson publicó más tarde un tuit en el que dijo «estar en deuda con el NHS (el Servicio de Salud británico) por salvar mi vida».

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020