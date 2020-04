Coronavirus en EE.UU.: los cuestionamientos al gobierno de Trump por «no actuar a tiempo» para contener el coronavirus y evitar miles de muertos y contagios

El récord es astronómico y terrible: Estados Unidos se convirtió este fin de semana en el país con más fallecidos y contagios de covid-19 en el mundo.

Hasta este domingo, más 21,000 personas habían perdido la vida y unas 530,000 se habían contagiado, aunque las autoridades reconocen que los números reales podrían ser varias veces mayores.

Y a medida que la pandemia se enseña con la nación más poderosa de la Tierra muchos se preguntan si el gobierno de EE.UU. pudo haber hecho algo para evitarlo o, al menos, para reducir el impacto.

Este fin de semana, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que aseguraba que varios expertos en salud habían sugerido a la Casa Blanca tomar medidas e implementar una mitigación agresiva desde fines de febrero, pero no fueron tomadas en cuenta.

Una declaración este domingo de la principal autoridades en enfermedades infecciones del país volvió a traer el tema.

«Si desde el principio, hubiéramos cerrado todo, podría haber sido un poco diferente«, dijo a la cadena CNN el doctor Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.

Según indicó el experto, su equipo emitió recomendaciones médicas a las autoridades estadounidenses que «podrían haber salvado vidas» si se hubieran tomado antes.

«Hubo mucho rechazo sobre cerrar las cosas en aquel entonces», indicó.

Pese a que EE.UU. reportó su primera muerte por coronavirus a finales de febrero no emitió recomendaciones para el distanciamiento social hasta mediados de marzo.

El presidente Donald Trump ha asegurado de forma reiterada que su gobierno ha actuado «muy bien» para contener el virus y que ha tomado «las mejores respuestas» a nivel global.

En los informes diarios que ofrece sobre el virus, el mandatario ha tildado de «injustos» y «noticias falsas» las preguntas de periodistas que cuestionan la respuesta de su gobierno ante el virus.

«Lo estamos haciendo bien, muy bien», dijo esta semana.

¿Qué dijo Fauci?

Fauci indicó que los funcionarios de salud solo pueden hacer recomendaciones desde un «punto de vista de salud puro».

«A menudo, se toma la recomendación. A veces, no. Pero las cosas son como son y por eso estamos donde estamos ahora».

Fauci, quien lidera la respuesta de Estados Unidos al coronavirus, agregó que «nadie iba a negar» que, lógicamente, una mitigación anterior podría haber salvado vidas.

Sin embargo, admitió que lo que implica este tipo de decisiones es «complicado».

El médico también reconoció que otros múltiples factores estaban involucrados con la situación actual de la pandemia en Estados Unidos y que no se debían solo a un comienzo tardío de la mitigación.

Entre ellos, señaló el tamaño y la heterogeneidad de la nación.

Señales de esperanza

El médico, no obstante, dio señales de optimismo y pronosticó que partes de EE.UU. podrían comenzar un lento retorno a la normalidad «al menos de alguna manera» el próximo mes.

«No queremos hacer esto precipitadamente», enfatizó, señalando que poner fin a los esfuerzos de contención del virus con demasiada rapidez podría conducir a un nuevo brote.

«Dependerá de qué parte del país se trate, de la naturaleza del brote que ya experimentó y la amenaza de un brote que quizás no haya experimentado», señaló.

Fauci comentó además que tenía la esperanza de que las elecciones presidenciales de EE.UU., programadas para el 3 de noviembre, podrían tener lugar, si la nación adopta un enfoque medido para reducir las restricciones.

¿Cuál es la situación en Nueva York?

Si la situación es crítica en la mayor parte de EE.UU., en el estado de Nuevo York es peor.

No obstante, durante una sesión informativa el domingo, el gobernador Andrew Cuomo dijo que quiere que su estado, que ha sido el epicentro del brote, se abra «lo antes posible».

Pero el gobernador fue cauteloso y dijo que tenía que haber un enfoque coordinado entre los estados vecinos, más disponibilidad de pruebas y fondos federales adicionales.

Cuomo también se mostró escéptico ante cualquier pronóstico.

«Cada proyección informada de expertos, por cierto, no resultó correcta».

«He dicho desde el primer día: todas estas predicciones del tipo ´abriremos negocios en mayo, haremos esto en mayo, haremos esto en junio`… creo que todo es prematuro. No creo que nadie pueda tomar una decisión informada correctamente ahora», sostuvo.

¿Se suavizarán las restricciones en Estados Unidos?

La Casa Blanca sigue interesada en facilitar las pautas de distanciamiento social y el 1 de mayo es una fecha posible, según el comisionado de la Agencia de Alimentos y Drogas, Stephen Hahn.

En una entrevista con ABC News el domingo, el doctor agregó que la decisión de cambiar las restricciones estaría en última instancia impulsada por consideraciones de seguridad y bienestar.

Los expertos, incluido Hahn, aseguran que aumentar los testeos será clave para reabrir el país, aunque Trump ha minimizado la necesidad de pruebas generalizadas.

Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, han pedido más pruebas para adelantarse al impacto del virus.

El domingo, Cuomo anunció una orden ejecutiva que pedía más pruebas de anticuerpos para determinar quién podría tener la inmunidad al covid-19 y regresar a trabajar.

Las preguntas sobre cuándo Estados Unidos podría relajar sus esfuerzos de contención se producen a medida que los estados continúan lidiando con la propagación del virus.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, anunció Trump había emitido una declaración de desastre importante para Wyoming el sábado, lo que significa que los 50 estados tienen esas declaraciones vigentes por primera vez en la historia.

BBC

Visita nuestra cobertura especial