Minsa esconde información del Covid-19 y también presenta datos confusos

Las autoridades nicaragüenses continúan brindando información confusa con respecto a los casos del coronavirus (Covid-19) en el país, utilizando terminología que no es médica, mencionando cifras de contagios que no incorpora las personas recuperadas y muerta, callando la procedencia de dos personas contagiadas y sin habilitar un portal en línea con información actualizada –a como lo tiene la mayoría de países centroamericanos–.

Esto es criticado por los epidemiólogos nicaragüenses Leonel Argüello y Rafael Amador. Ambos cuestionan la manera en que el Ministerio de Salud (Minsa) presenta las cifras, que provocan temor en la población por no conocerse toda la información y por tanto la realidad.

“Nunca podés borrar un caso, aunque se haya recuperado o muerto. El que ya está, ya está. Eso es como que a un nacido lo borrés del acta de nacimiento. Todos los que son enfermos confirmados siguen manteniendo el número, nunca se borran. Hay que presentarlo igual que el resto de países, aquí no tiene que haber ningún misterio”, expresa Argüello referente a los números que presenta el Minsa, donde no incorpora las personas recuperadas y la fallecida.

Para Amador, se trata de hacer creer que el Covid-19 está controlado en el país y asimismo le resulta sospechoso que en dos de los nueve casos positivos, el Minsa no precise de dónde provinieron esas personas. “El lenguaje que están utilizando (las autoridades) es poco preciso, confunden los términos, no hablan con claridad. Hay cosas que omiten, por ejemplo no mencionan el lugar de procedencia de dos casos que aseguran son importados pero no dicen de dónde vienen. Cuando vos omitís algo, estás diciendo algo. A veces el silencio es más elocuente que mil palabras”, apunta.

En Centroamérica -región que ya reporta al menos 4,525 casos positivos- Panamá, Costa Rica y El Salvador, son los países que más información detallada brindan, en línea, sobre el desarrollo del Covid-19.

Por otro lado, Amador menciona otro elemento que deja en evidencia la contradicción en las mismas comunicaciones del Minsa. Se trata del octavo y noveno caso, reportados el 10 y 11 de abril, respectivamente. En el primero las autoridades de salud señalan que es producto de un “contacto de un caso importado” y el último de “contacto con otras nacionalidades”.

Es decir que técnicamente no son casos importados y por tanto son locales, pero el mismo Minsa reitera que todos son importados.