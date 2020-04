Zozobra en las maquilas de Nicaragua. Miles de trabajadores no pudieron volver a sus puestos y se fueron con el 50% del salario

Este lunes se esperaba el retorno de miles de trabajadores de tres maquilas que previo a la Semana Santa anunciaron la suspensión temporal de sus operaciones. Sin embargo, estos fueron notificados que será hasta nuevo aviso cuando retornarán a sus puestos, debido a la caída en los pedidos internacionales y la falta de materia prima por el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel mundial.

El principal mercado de las exportaciones nicaragüenses es Estados Unidos, que en este momento es el foco de la pandemia, lo que ha llevado a las autoridades a declarar estado de emergencia en todos sus estados. Eso ha provocado que la demanda se contraiga, frenando la órdenes de trabajo en Nicaragua.

LA PRENSA realizó un recorrido por la zona franca Gildan, ubicada en San Marcos-Carazo y el parque permanece cerrado, en la entrada solo se mantiene un guarda de seguridad.

Andrea Gaitán, quien tiene cuatro años de trabajar en Gildan, expresó que le informaron que van a regresar al trabajo en junio y que en esos dos meses se les dará una ayuda de 800 córdobas por semana, es decir 3,200 córdobas. El salario mínimo actualmente en zona franca es de 6,399 córdobas.

«Es que el trabajo lo traen de Honduras y pues allí permanece cerrado, entonces nosotros no podemos trabajar porque no hay trabajo, aparte dicen que los clientes no están comprando. Esperemos que en junio abran porque es duro estar sin trabajo, más cuando tenés a tus hijos pequeños», dijo Gaitán.

Gildan Nicaragua tiene una fábrica en San Marcos y otra en Rivas, donde trabajan más de nueve mil empleados. Esta empresa suspendió temporalmente sus operaciones desde el 23 de marzo.

Cabe destacar que en esa misma semana de suspensión de Gildan, el sector de zona franca firmó un acuerdo con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que permite este tipo de medidas que adoptó esta maquila.

En zona franca hasta febrero del 2019- el último dato actualizado por el Banco Central de Nicaragua- un total de 123,853 personas estaban empleadas en 187 empresas que operan bajo este régimen.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec) manifestó ayer que están recopilando la información para tener un consolidado de cómo está el sector.

“Entiendo que Gildan no va abrir, va continuar la gente de vacaciones, no sabemos todavía cómo se va a manejar a los empleados, pero al parecer la empresa va asumir el 50 por ciento de salario, pero no estoy claro si le van a dar el 50 por ciento (en efectivo) o si se lo van a dar en un canasta básica”, dijo García.

En el caso de ANNIC, el parque industrial se divide en dos, una textilera cerró temporalmente operaciones y regresa hasta junio y la otra está trabajando escalonadamente.

El peso de las maquilas

En días recientes, el economista Néstor Avendaño señaló que del total de los ingresos de las exportaciones brutas de zona franca (2,870 millones de dólares en el 2018), el 14.4 por ciento de la maquila, es decir 415 millones de dólares quedan en el país, en concepto de pago, prestaciones y servicios públicos.

De los 415 millones de dólares, el sesenta por ciento corresponde a salario, es decir 250 millones de dólares al año, 20 millones de dólares al mes.

En el 2019, según estimaciones de los Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), el sector de zona franca generó 3,015 millones de dólares en ingresos, dejando al país 445 millones de dólares, de eso, 267 millones de dólares fueron para pago de planilla, lo que significa 22 millones de dólares al mes.

Más de 400 mil afectados

De igual forma el sociólogo y economista Óscar René Vargas, ha señalado que al cerrar las maquilas no solo se verá comprometido 120 mil empleos directos, también están en juego unos 280 empleos indirectos.

“Estamos hablando de 400 mil afectados, a eso tenés que agregar que cada persona sostiene a una familia, estaríamos fácilmente hablando de unos dos millones de personas afectadas y eso sería un severo impacto económico”, dijo Vargas.

LA PRENSA conoció que en cuanto al sector tabacalero, unas 11 empresas que operan bajo el régimen de zona franca también se acogieron al programa acuerdo del Mitrab, sindicatos y empresas.