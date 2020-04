Por qué la caída de la economía de Nicaragua por el Covid-19 puede ser peor que el -4.3% proyectada por el Banco Mundial

El impacto que va a generar el coronavirus en la economía de Nicaragua será más fuerte de lo pronosticado por el Banco Mundial, que prevé una contracción de 4.3 por ciento, advirtieron ayer la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y economistas independientes, que consideran que la estimación del organismo multilateral es excesivamente conservadora. Hay mucha incertidumbre.

El Banco Mundial pronosticó en un reporte de medio año, que el PIB de Nicaragua se iba a contraer 4.3 por ciento este año, una proyección, que admitió, estaba construida sobre la base de mucha incertidumbre ante la falta de claridad de cuándo terminará la pandemia.

En su informe, el organismo reconoce que la profunda recesión de los últimos dos años en Nicaragua y la caída brusca del consumo y la inversión por las medidas de consolidación fiscal, la crisis crediticia y la erosión de la confianza, ponen a la economía en una posición más débil para hacer frente al choque de la pandemia.

«Se prevé que la recesión se profundice 2020 debido al brote de Covid-19, deteniendo aún más el progreso logrado en la reducción de la pobreza desde 2005 a causa de grandes contracciones laborales en sectores intensivos en mano de obra y salarios estancados. Se espera una recuperación lenta en medio de la rebote global, limitado por la situación financiera apretada y la incertidumbre política», indicó el Banco Mundial.

La proyección de contracción este año hecha por el Banco Mundial es ligeramente superior al 4 por ciento de caída en el 2018, cuando la economía se semiparalizó para la violencia estatal y la confianza del sector privado se vino a pique. Además es un poco menor que el 3.9 por ciento en el 2019, cuando aún los «salvavidas» económicos seguían a flote, como las exportaciones y remesas.

Sin embargo, en apenas tres semanas desde que se conoció el primer casos de coronavirus en Nicaragua, el miedo al contagio ha paralizado el turismo por completo, los comercios (principalmente los del sector servicio) formales están desolados, zona franca ha entrado en un proceso de paralización de operaciones por caída en pedidos internacionales, miles han sido enviados a sus casas, algunos despedidos y otros suspendidos temporalmente, entre otros.

Además Nicaragua vivió una de las peores Semana Santa de las últimas décadas. El cese de operaciones de todas las aerolíneas ocasionó que los pocos turistas que habían llegado abandonaran en desbandadas Nicaragua, pero además Costa Rica ordenó que ningún nicaragüense, que suele viajar para vacacionar esa semana, saliera de ese país para esa fecha o perdería su estatus migratorio. La mayoría de las playas lucieron desérticas.

Todo esto impactará la formación del Producto Interno Bruto y deteriorará los ingresos fiscales, lo que hace temer que las proyecciones del Banco Mundial sean muy conservadoras, tomando en cuenta el comportamiento de la economía en los últimos dos años, con actividades a medio gas y con algunas variables externas en positivo.

A criterio de técnicos de Funides el Banco Mundial en su estimación solo estaría incorporando las variables relacionadas con el choque externo y por tanto cuando se analicen el efecto interno de la pandemia, la tasa de contracción se va a deteriorar aún más.

«Esa proyección, desde nuestro punto de vista es bastante conservadora, extremadamente conservadora. Ellos solo están viendo el impacto por las variables externas, ese 4.3 por ciento comparable con el dato que nosotros sacamos recientemente de lo que llamados los efectos del canal externo», dijo uno de los especialistas.

Efectivamente, Funides en una simulación de tres escenarios advirtió que por solo factores externos, el PIB este año iba a caer entre 1.4 por ciento y 3.9 por ciento, según durara la pandemia y el proceso de recuperación de la economía mundial.

«En Nicaragua ya se observa un comercio disminuido, restaurantes vacíos y eso es lo que nosotros estamos llamando el canal interno de transmisión de la pandemia, que no está relacionado con los impactos de afuera que viene por la menor demanda de turismo, de nuestras exportaciones, de menos remesas», explica.

El economista Luis Murillo coincide con Funides. “Creo que las proyecciones del Banco Mundial están siendo bastante conservadoras, yo pensaría que la caída podría andar entre el 6 y 8 por ciento este año para Nicaragua, por varias razones, primero porque venimos de dos años de recesión, pero además no se están implementado medidas de prevención y eso también provoca que nos excluyan de toda ayuda internacional”.

De hecho el mismo Banco Mundial en su reporte incorporó una tabla donde sintetiza las medidas económicas adoptadas en el hemisferio, en la misma reconoce que Nicaragua no ha aplicado ninguna.

Otro reporte publicado la semana pasada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el efecto de la pandemia en Centroamérica advirtió que en Nicaragua serán cuatro variables externas que se verán afectadas: turismo, remesas, exportaciones, inversión extranjera directa e importación de crudo más barato.

Además el organismo confirma que en Nicaragua no se han tomado ninguna medida de carácter macroeconómico, de apoyo a las familias, de apoyo a sectores y empresas, y en menor medida acciones de orden sanitaria y de prevención.

Lo que suceda en Estados Unidos será fundamental

En medio de la pandemia y la creciente incertidumbre, técnicos de Funides indican que será hasta mediados de este año cuando se tenga claridad el efecto que la pandemia tendrá en Nicaragua y señaló que todos los escenarios actuales pueden cambiar para mejorar o empeorar en los próximos meses a medida que el coronavirus siga avanzando o se controle.

No obstante, indicaron que la clave para Nicaragua será cómo reaccione Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente principal de remesas. «Esa es la variable clave», enfatizaron.

Actualmente Estados Unidos es el foco de la crisis sanitaria, con más de 20 mil muertos y miles de contagiados. En ese país más de 10 millones de personas han perdido sus empleos, lo que afectará las remesas.

Se ha pronosticado para Estados Unidos caída de hasta dos dígitos o incluso de hasta un ocho por ciento, lo que refleja el panorama oscuro para esa economía, lo que golpearía a Nicaragua.

Cuánto pueden aguantar las empresas

Técnicos de Funides precisan que en Nicaragua hoy las empresas aguantan mucho menos de lo que hubiesen soportado antes del 2018. «La crisis sociopolítica las ha debilitado mucho, entonces estamos hablando que en este momento hay una enorme cantidad de nicaragüenses que están en el riesgo de entrar al desempleo, pero muy, muy pronto», advierten.

Ese alto grado de vulnerabilidad de los empleos debería obligar al Gobierno a tener listo en este momento un verdadero programa de políticas públicas para lo que se viene. «Es importantísima la posición del Estado en este momento, ante un enemigo común, como es el Covid-19».

Del impacto no se salvará ni siquiera el sector productivo agropecuario, que hasta ahora había logrado mantenerse a flote. «Ahorita no hay ningún sector de la economía que esté a salvo, estamos hablando de un efecto en todo el mundo, entonces la demanda de nuestras exportaciones que está relacionada con el sector agropecuario, va a verse afectada», indica.

El Salvador y Nicaragua

En su reporte, el Banco Mundial señaló que El Salvador y Nicaragua en Centroamérica caerán al mismo ritmo este año, esto a pesar que el primero está adoptando serias medidas para contener la expansión del virus.

“El problema de El Salvador es que ellos dependen de las remesas familiares y seguramente a ellos los va impactar porque Estados Unidos está dejando de enviar remesas. El Salvador es muy vulnerable en cuanto a depender de recursos externos a través de remesas familiares”, dijo Murillo.

De igual forma el economista Róger Arteaga señaló que puede ser que en impacto en El Salvador sea fuerte, pero no es comparable con la situación de Nicaragua.

“No podemos comparar a El Salvador con Nicaragua, porque en El Salvador están haciendo un enorme esfuerzo fiscal para dar una moratoria de tres meses en el pago en agua, luz, teléfono y alquiler, pero aquí no han dado ni un día, El Salvador puede ser afectado en el crecimiento pero es porque lo han puesto a favor de la población en cambio en Nicaragua no han puesto nada, o sea no es comparable porque no se está haciendo nada por la gente, en El Salvador hasta le están dando dinero a la gente”, dijo Arteaga.

Señala que en Nicaragua ni siquiera se ha buscado cómo sacar una moratoria para ayudar a las personas que tienen deudas con los bancos.

“Aquí no siquiera la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) ha sacado una moratoria, cuando hay mucha gente que no está yendo a trabajar, que están desempleadas, es decir que estamos en una desventaja enorme”, expresó.