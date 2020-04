Esto es lo que se sabe sobre el Interferón Alfa 2B, en 10 puntos

El régimen de Daniel Ortega informó el pasado 8 de abril que el gobierno importó de Cuba 8 mil dosis de Interferón Alfa 2B, un medicamento que la isla ha usado para tratar el coronavirus pero sobre el cual aún no hay información específica que demuestre resultados positivos para combatir esta enfermedad.

En Nicaragua se está «evaluando la posibilidad de empezar a producir Interferón» en la planta Mechnokov dijeron las autoridades el mes de marzo.

¿Pero realmente este fármaco ayuda al Covid-19? ¿Es tan «exitoso» como ha asegurado Rosario Murillo? ¿El Interferón Alfa 2B ya ha curado a algún paciente?

Aquí te contamos lo que se sabe sobre este medicamento

1. La embajada cubana en China dijo que la Comisión de Salud Nacional china había incluido el Interferón Alfa 2B entre los usados para combatir el nuevo coronavirus, surgido a fines de 2019. Después de ello, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, tuiteó el que este es “el medicamento cubano usado en China contra el coronavirus”. La publicación fue acompañada del enlace de un artículo del medio oficialista Granma, donde aseguran que esta droga ha dado resultado en la cura de más de 1,500 pacientes. Ninguna organización especializada en salud ha confirmado esa información.

2. El Interferón Alfa 2B es fabricado por la empresa mixta cubano-china Chang Heber, la cual fue creada en 2003, por un interés de los gobiernos de ambos países, y está dedicada principalmente a la producción y comercialización de productos biotecnológicos. La planta está en en China. Sin embargo, el Interferón fue descubierto en 1957 por el virólogo Lindemann en su laboratorio de Gran Bretaña, la variación Alfa 2B fue lograda a inicios de los años 80 por esta entidad suiza.

3. Nils Graber, especialista en la industria de biotecnología e inmunoterapia cubana e investigador de la Universidad de Lausana y de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, explicó a la AFP que ese medicamento también es producido por laboratorios en otros países, sin embargo, que el Interferón es “un medicamento ‘me too’” (de imitación) y que es “muy probable” que la elaboración en Cuba lo haga menos costoso que en otras partes del mundo.

4. El vicegerente general de Chang Heber, Santiago Dueñas Carrera, dice que el fármaco es uno de los más empleados para tratar actualmente el nuevo coronavirus en la nación asiática, sobre todo en el formato aerosol, por su mecanismo de acción antiviral que se relaciona con el sistema inmunológico del organismo.

