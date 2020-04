Sanders entrega su apoyo a Joe Biden para las presidenciales estadounidenses

El exprecandidato demócrata Bernie Sanders expresó este lunes (13.04.2020) su respaldo a Joe Biden en la carrera para las presidenciales de noviembre. Ambos aparecieron en una transmisión en vivo, donde el senador por Vermont compartió pantalla con el exvicepresidente. Poco antes, a través de Twitter, Sanders había publicado un mensaje: «Debemos unirnos para vencer el presidente más peligroso de la historia moderna”.

Lea además: EE.UU.: Tornados y tormentas dejan un sendero de destrucción y muerte en el sur

En la transmisión compartida, el líder del ala más progresista del Partido Demócrata hizo un llamado a todos los sectores del país. «Les pido a todos los estadounidenses, le pido a cada demócrata, le pido a cada independiente, les pido a muchos republicanos, que estemos juntos en esta campaña para apoyar su candidatura (la de Biden), la que yo mismo respaldo”, dijo Sanders.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I’m joining @JoeBiden‘s livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020