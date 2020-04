¿Por qué es difícil predecir la curva del Covid-19 en Nicaragua? Esto dicen especialistas

Si el sistema de salud de Nicaragua brindara un reporte completo de la situación del nuevo coronavirus (Covid-19), se daría una proyección más acertada de la “curva” que se esperaría para el país y se alertaría a la población de la gravedad del asunto, consideraron especialistas en epidemiología.

Pero, ante los escenarios que existen en el país, el prever la curva sería un poco difícil. El primer escenario son los informes confusos del Ministerio de Salud (Minsa); y el segundo, los nicaragüenses que se están autoaislando o tomando distanciamiento social -que ha ayudado a contener el desarrollo del virus- mientras que otro grupo mantienen normalidad, según el epidemiólogo Rafael Amador.

“Basado en esos escenarios, hay un factor importante de protección que se te hace difícil hacer proyecciones completas. En base a los casos ya identificados, en las siguientes semanas van a comenzar más casos y gradualmente se van a incrementar”, declaró el doctor.

Puede interesarle: 813 muertos, 32 mil afectados y seis meses bajo la emergencia del virus. Los cálculos que hizo el régimen sobre el alcance que tendría el coronavirus en el país

Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello dijo que con los números actuales que presenta el país es “difícil” predecir la curva del coronavirus, puesto que los modelos matemáticos van a funcionar partiendo de 14 casos. “Solo en sí, es que en la segunda quincena de abril y primera quincena de mayo debemos estar hasta arriba, según los modelos de proyección matemáticos de todos los países que han sido bastante fiables. Pero esos modelos son más seguros cuando tenés 14 casos”, manifestó el especialista.

Para el doctor Amador, las proyecciones para el país serían “empírica” porque no cuenta con una “base” oficial. “Como los registros (de casos) son subregistros, va a buscar cómo ocultar un pico”, refirió el doctor, quien agregó que hasta el momento se desconoce el alcance verdadero que ha tenido la enfermedad, porque no hay datos a cuántas personas se les realiza la prueba del Covid-19.

“Los que se están reportando oficialmente no son todos los casos contaminados porque no se está haciendo pruebas. Los casos que están llegando al hospital son los casos más severos y sobre eso es que el gobierno está reportando pero no están notificando las otras personas que pudieran estar contaminadas y los están regresando a sus casas”, expresó Amador.

El coronavirus es asintomático en los primeros días, pero se presenta leve, moderado o severo, pero el Minsa actualmente reporta los casos graves, que hasta el momento llega a nueve casos positivos, de los cuales cinco se han recuperado, tres se mantienen activos y uno falleció.

Lea También: Médicos recomiendan uso de mascarillas de tela ante posible contagio de personas asintomáticas que puedan transmitir el covid-19

Alertar a la población

El objetivo de las proyecciones, en cuanto a números y tiempo, sobre el Covid-19 ayudará a preparar los recursos profesionales para atender la demanda de la crisis en el país, y así evitar el colapso del sistema de salud desde los hospitales.

“El propósito de hacer esa proyección es partiendo de cuál ha sido el escenario de prevención del país, si se ha tomado acciones tempranas de aislamiento, entonces el pico no va ser abrupto, no va ser una subida súbita de muchas casos al mismo tiempo sino se va a extender en el tiempo”, aclaró el doctor Amador.

Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega actúa con pasividad ante una enfermedad que ha doblegado a países con sistema de salud fortificado. El régimen se rehúsa a cerrar las fronteras del país, prohibir la entrada de extranjeros, a cancelar clases o evitar aglomeraciones de personas. Por el contrario, apuesta por la normalidad y convoca a concentraciones masivas.

Lea además: Mientras Daniel Ortega sigue ausente, esto hace el resto de presidentes de Centroamérica ente el Covid-19

Pero por si eso fuera poco, el Minsa brinda sus reportes de la manera más confusa, con el objetivo de minimizar la situación del Covid-19 en el país. El último informe brindado la mañana de este lunes, el Minsa maneja solo tres casos positivos, es decir, desaparece los que ya han sido confirmados.

«La manera cómo se redacta el informe es complejo de entenderle, porque se mezclan cosas actuales con cosas pasadas, con una tabla fuera mucho más sencillo explicarlo para que la población lo entienda. Este comunicado no habla de los nueve casos totales que ha confirmado el Minsa, solamente habla de tres casos nuevos, que supongo estarán dentro de las 9, pero también al decir casos nuevo podría ser que hubieran 12, en otras palabras (es) muy confuso», calificó el doctor Argüello.

Nicaragua es el único país con los menores números de casos a nivel centroamericano y a nivel del círculo del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) que incluye a Panamá, República Dominica y Belice. Nicaragua superó a Belice, el último país en reportar casos positivos de coronavirus y que ahora registra 18 confirmados, de los 16 están activos y dos muertos.

«No puede ser que no tomando las medidas recomendadas por la OPS (Organización Panamericana de Salud) no esperés que vas a estar mejor que los demás, lo único que podés esperar es que vas a estar peor», declaró el especialista Argüello.

«Por lo que se ha visto a nivel internacional y por las medidas no tomadas por el gobierno (de Nicaragua), el número de casos que están reportando no es lógico con el comportamiento de la enfermedad, por eso se dice que hay un subregistro enorme», destacó el doctor Amador.

Ambos especialistas hicieron el llamado a la población de seguir practicando las medidas de prevención como el confinamiento, distanciamiento social, lavado de manos para evitar llegar a cualquier curva del virus.

Proyecciones sobre Nicaragua

Varios especialistas presentaron unos estudios matemáticos donde señalan las posibles muertes por el coronavirus si no hay medidas de mitigación. De acuerdo al doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense, radicado en Irlanda, los números de fallecidos sería de 9,784 al 6 de mayo de 2020; por su parte el doctor Gustavo Tercero, profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, México, proyecta 49,820; mientras que Patrick Walker del Imperial College de Londres, apunta a 24,304.

En tanto el Minsa, de acuerdo a su protocolo proyecta en un periodo de seis meses: 813 muertes, 32,500 afectados, de los cuales el 75% serían casos leves (24,375) y el 25% graves (8,125).

«Mi pregunta es cuánto estamos dispuestos a tolerar (las muertes), si sabemos que esta es una enfermedad prevenible, porque es un cambio de actitud, por qué tenemos que esperar más casos y más muertos para empezar actuar», cuestionó el doctor Argüello.