Sayra Laguna, con la fe, fuerza y casta de guerrera intacta

Pese a que los últimos meses han sido difíciles para la laureada atleta Sayra Laguna, ni las circunstancias ni los obstáculos han podido apagar la llama de su alma de guerrera. Ella aún anida en su corazón retornar al escenario para seguir demostrando su casta de deportista, un don que agradece a Dios.

“Me siento aún con la llama, fuerza e idea de seguir compitiendo. Ahorita estoy inactiva, estoy esperando, esto es un proceso que debo llevar, no es fácil, sé que soy la única atleta perjudicada por la situación sociopolítica del país, pero sé que con la ayuda de Dios saldré adelante”, contó Sayra.

Actualmente, Sayra no compite pero entrena en casa para cuando llegue el momento de regresar al escenario deportivo de judo y sambo.

Ante la posibilidad de postergar los Juegos Centroamericanos del 2021 al 2022 en Santa Tecla, El Salvador, es algo que la ilusiona.

“Sigo con la ilusión de competir a nivel internacional. Hay mucho por dar aún con estas agallas y fortaleza que me mantienen viva, estoy poniendo todo en las manos de Dios. Me parte el corazón que debido a las circunstancias no soy grata para el IND ni el Comité Olímpico Nicaragüense, por lo que me veo forzosamente en buscar la manera de competir pero ya no por mi país. Dios me está abriendo las puertas con la ayuda de otras personas en el área deportiva, lucharé hasta el final por competir. El pueblo de Nicaragua sabe que mi corazón es azul y blanco y sé que la gente lo entenderá”, contó Laguna.

Es doloroso

Sayra, quien partió hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, espera pronto regresar al país. Lo que más le duele es estar lejos de su familia, pero es por quienes lucha.

“No es fácil dejar la familia y las personas que uno quiere, dejar todo lo que uno construyó. Creo que soy de las mujeres de las que el país se siente orgulloso. Por ahora estoy en Estados Unidos, pero por poco tiempo. Es duro estar lejos de la familia, sobre todo de mi mamá que es el pilar de mi vida, pero seguiré luchando por ver una Nicaragua y un deporte diferente, sin corrupción”, finalizó Laguna, quien ha sido cinco veces campeona panamericana en la disciplina de sambo.

Entre otros reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, Sarya Laguna ha sido cinco veces campeona panamericana en la disciplina de sambo.

En octubre del 2018, Sayra ocupó el primer lugar en el ranking de la Federación Internacional de Sambo Amateur (FIAS), en la categoría 60 kilogramos, por vez primera.

Sayra, quien es graduda en Mercadotecnia y Administración de Empresas, conquistó dos medallas de oro en judo en los Juegos Deportivos Centroamericanos pasados.