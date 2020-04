Obama respalda la campaña presidencial de Biden

El expresidente Barack Obama (2009-2017) apoyó este martes la campaña presidencial de Joe Biden para la nominación del Partido Demócrata de cara a las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos.

Obama hizo el anuncio en un mensaje de video difundido a través de las redes sociales en el que dijo, además, que su exvicepresidente es el candidato necesario para dirigir el país en este momento de crisis por el coronavirus.»Elegir a Joe como mi vicepresidente fue una de mis mejores decisiones y nos convertimos en muy buenos amigos”, expresó Obama en el video.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let’s go: https://t.co/maHVGRozkX

«Si algo hemos aprendido como país en momentos de grandes crisis es que el espíritu de velar los unos por los otros no puede restringirse a nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros vecindarios o nuestros templos. Tiene que reflejarse también en nuestro Gobierno nacional”, agregó Obama.

«Y yo creo —sostuvo— que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos para un presidente en este momento”.

El candidato demócrata reaccionó rápidamente y, también vía Twitter, agradeció al expresidente su apoyo, que según dijo, «lo es todo».

«Vamos a construir sobre el progreso que logramos juntos y no hay nadie a quien me gustaría tener más a mi lado», concluyó Biden.

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd

— Joe Biden (@JoeBiden) April 14, 2020