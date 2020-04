Las autoridades nicaragüenses se convencieron que a los pacientes considerados con neumonía se les debe hacer el examen de Covid-19 tal y como lo recomendaron médicos independientes. Así queda expuesto en un documento elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), sobre vigilancia respiratoria, en donde ahora establece desarrollar en los hospitales muestreos de la neumonía grave o atípica.

Esto ocurre semanas después que médicos neumólogos recomendaron ponerle atención a estos casos por la misma razón: podía ser Covid-19 porque la cantidad era inusual para la temporada actual.

La Asociación Nicaragüense de Neumología (ANINE) es una de las que se pronunció respecto al muestreo que se hará con la citada infección respiratoria. «Está bien que muestreen las neumonías. Al menos ya se sale de los criterios estrictos de solo a quien tenga contacto con alguien con Covid-19 positivo, o que ya haya viajado a zonas de riesgo”, refiriéndose a las personas que estuvieron en países donde el contagio es masivo.

Además de esta decisión sanitaria, el Minsa instruye que por día, a nivel nacional, se deben realizar 50 pruebas de Covid-19. Esta cifra está por debajo de las realizadas por otros países de la región centroamericana y es contraria a la aseveración de respetados organismos de la salud de que masificar las pruebas, es clave para evitar brotes.

Mientras que las autoridades nicaragüenses continúan manteniendo en secreto el total de pruebas aplicadas, países vecinos todos los días actualizan la cantidad de test que han hecho. Hasta la tarde de este martes, por ejemplo, el sistema de salud de Panamá reportaba 15,567 exámenes, seguido de El Salvador 7,239 y Costa Rica 6,944. Nicaragua continúa sin anunciar cuántos ha aplicado, solo se limita a decir que ha confirmado nueve personas contagiadas.

Sospecha de transmisión local

En cada conferencia de prensa, en donde solo son invitados medios oficialistas, el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, repite que «no tenemos transmisión local comunitaria»; sin embargo, el epidemiólogo Rafael Amador sospecha que sí hay.

«Esto en sí mismo significa circulación comunitaria porque si no pensás que vas a encontrar algo, para qué lo vas a hacer. Hacen pensar de que hay casos comunitarios”, explicó Amador, además de criticar la forma de redacción del documento. «Es poco profesional, no es específico y no hay un criterio claro».