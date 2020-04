Tour de Francia confirma nuevas fechas

La salida en Niza deberá esperar, así lo ha confirmado la Unión Ciclista Internacional (UCI) la mañana de hoy. La emblemática carrera estaba prevista para iniciar el 27 de junio y finalizar en París el 19 de julio. Sin embargo la pandemia del coronavirus ha intervenido una vez más en un nuevo evento deportivo que se ha debido alterar como medida preventiva.

El Tour de Francia 2020 arrancará el sábado 29 de agosto, desde la misma sede, Niza, y coronará al campeón el 20 de septiembre, cuando finalice en la ciudad de las luces: París. Estas han sido las nuevas fechas oficializadas este miércoles por la UCI. Nunca el tour había iniciado tan tarde en el calendario, desde su creación en 1903. Así mismo confirmaron que la suspensión de las competencias internacionales se prolongará un mes más, hasta 1 de julio.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

