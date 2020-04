Sandor Guido tras la debacle de León: «Tengo los pies sobre la tierra, sabía que esto iba a ocurrir»

Decía Stephen King en su libro mientras escribo: «A la edad que todavía no hay que afeitarse el optimismo es una respuesta perfectamente legítima al fracaso». Y Sandor Guido es un optimista por naturaleza, a pesar que se afeite todos los días, aún en el fango, pero ¿se le puede llamar fracaso a un mánager que en tres meses del año había ganado la Liga Profesional y una clasificación invicta al Mundial de la Selección Nacional Sub-23? Guido no rehúye a ninguna pregunta y parece estar claro que cuando el éxito lo cobijó tenía la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Ahora no solo acepta que todo falló en León, sino que da un paso atrás como mánager y aceptó ser segundo de Norman Cardoze en Masaya.

Te puede interesar: Promotora de Rosendo Álvarez anuncia velada de boxeo a pesar del riesgo por Covid-19

Con cuatro carreras de ventaja en el partido clave pierde el juego ¿Duele perder así?

Uno no espera que eso ocurra. Las cosas no salieron como se pensaba. El juego en equipo no se dio y falló el relevo, a veces el abridor durante la campaña. Situaciones así hay que procesarlas. Nos tocó perder. Hay que vivir con este momento de emotividad y duro a la vez.

¿Cuándo usted se da cuenta que algo no anda bien en León?

Cuando habían partidos que los estábamos ganando y se nos iban de las manos. A veces no jugábamos en equipo que era lo más importante y tu relevo en el cual confiabas no te hacía el trabajo. Las cosas no se dieron y habían altos y bajos en el proceso. De esos errores se aprende y hay que sacar conclusiones para la próxima temporada.

En los refuerzos León fue el más buscado reflejando la calidad del equipo, pero ¿Es normal un falló sistémico?

El beisbol es así, siempre hay altos y bajos y nosotros debemos encontrar la media en una ronda de 30 juegos. En torneos anteriores teníamos oportunidades de levantarnos, pero ahora el campeonato fue diferente y no supimos reaccionar. Después de tanto éxito ni modo a ser derrotista en este momento, comenzamos el año bien ganando la Liga Profesional y Sub-23 y ahora toca seguir aprendiendo y tenía los pies sobre la tierra que en cualquier momento se podía perder y tenía que asumir las consecuencias.

¿Se puede estar preparado para perder en primera vuelta?

Fue sorpresivo pero me preparé porque en cualquier momento pasaría. La ley de probabilidades era alta. Mejor ahorita es menos doloroso que en una final o semifinal. Volveremos y trabajaremos más fuerte, no bajaremos la cabeza. Los equipos de Grandes Ligas son campeones un año y el otro fracasan.

¿Cree usted que afectó estar con la Sub -23?

Pudo haber sido pero hay muchos factores, teníamos a muchos en la Selección Mayor y Sub- 23, no entrenábamos juntos y estar en Managua y León se hizo complicado, pero no hay excusas, se falló y ahora a pensar en el futuro.

Se anunció como coach de Masaya ¿cómo llegó la oferta?

Al día siguiente de la eliminación me llamaron y quedamos que íbamos a platicar, me volvieron a llamar si estaba dispuesto y dije que sí. Habían otros equipos que me buscaron, pero me tocaba muy largo. Masaya es un equipo joven que no lo dan como favorito y pueden dar la sorpresa.

¿Con qué otros conjuntos platicó?

Tuve conversaciones con Nueva Segovia, con el Bóer, pero consideraron que estaban bien en sus estructuras y Masaya como dije conversé muchas veces y logramos un acuerdo.

¿No se siente golpeado su orgullo el pasar de mánager a coach?

Para nada. Es que me gusta y lo hago con amor y pasión, yo no soy egoísta. Yo trato de aportar no restar. Yo le dije que no pienso dirigir a Masaya, al que lo hacía era a león y quedó eliminado ahora vengo aportar y tratar de que se salga adelante no soy egocéntrico. Nunca soy más ni menos que nadie, solo me gusta trabajar por el beisbol.