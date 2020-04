¿Por qué el alivio crediticio aprobado por el G-20 no dará «oxígeno» financiero a Ortega?

El grupo de las veinte primeras economías del mundo (G-20) anunció este miércoles suspender temporalmente el pago de deuda de los países más pobres del mundo a partir del 1 mayo para que estos puedan liberar recursos y dirigirlos al combate del coronavirus.

A esta moratoria podrán acceder los países que formen parte de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), una ventanilla del Banco Mundial, que efectivamente atiende con asistencia financiera a países tan pobres como Nicaragua.

Y aunque Nicaragua es elegible para gozar de la moratoria que el Club de París aprobó para las naciones empobrecidas, lo cierto es que dicho alivio no dará ningún respiro significativo al régimen de Daniel Ortega, que urge de recursos no solo para hacer frente a la pandemia, sino también para mitigar los efectos que esta crisis tendrá en la economía y sus finanzas públicas.

La explicación del Banco Mundial

El Banco Mundial explicó a LA PRENSA que el alivio de deuda anunciado por el G-20 solo aplicará para créditos bilaterales con esas economías, no así con las obligaciones que Nicaragua tiene con los préstamos obtenidos a través de la AIF.

“Sobre el alivio de deuda anunciado por el G-20 para permitir que los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) suspendan el pago de sus créditos bilaterales oficiales el 1 de mayo, este sí aplica a Nicaragua. Favor notar que el Banco Mundial no tiene operaciones de préstamo que tengan componentes financiados por una agencia bilateral y, por lo tanto, este anuncio no afecta a las operaciones de esta multilateral con Nicaragua”, explicó el BM.

De hecho, en un comunicado publicado por el Banco Mundial, el presidente del multilateral, David Malpass dijo al referirse al anuncio del G-20: “Estoy sumamente satisfecho con los esfuerzos del G-20 por permitir que los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) suspendan el pago de sus créditos bilaterales oficiales el 1 de mayo. Esperamos que los acreedores comerciales ofrezcan un tratamiento similar”.

Es decir Malpass deja claro que se trata de las deudas de los países pobres contratadas directamente con las naciones que integran el G-20, no así los préstamos canalizados a través de la ventanilla AIF del multilateral, donde está Nicaragua.

Pues bien, basados en la explicación del Banco Mundial: ¿Qué significará entonces para Nicaragua el anuncio del G-20? ¿Cuáles son las obligaciones financieras que verdaderamente pesan en el servicio de deuda pública externa de Nicaragua en el Presupuesto General de la República 2020 y cómo el país podría recibir un alivio significativo en caso de una cancelación temporal de pago de deuda?

Datos del Banco Central de Nicaragua reflejan que en el último quinquenio al Club de París se abonó por año menos de cuatro millones de dólares, un monto insignificante con respecto a lo que se tiene que pagar a las entidades multilaterales.

Solo en el 2019, cortado hasta el 31 de agosto, a los países que integran el G-20 se les pagó en servicio de deuda 1.8 millones de dólares, frente a los 191.9 millones de dólares destinados a los organismos financieros multilaterales, principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Es decir que a través de esta moratoria del G-20 Ortega no podría liberar en el Presupuesto General de la República suficientes recursos para hacer frente a sus necesidades de dinero, por lo que deberá seguir tocando las puertas de las multilaterales para conseguir “oxígeno”.

Ortega solo

Pero hasta ahora ningún organismo multilateral le ha tendido la mano, como ya lo hizo el Fondo Monetario Internacional con El Salvador y Honduras, a cuyos gobiernos se les aprobó préstamos por 389 millones y 143 millones de dólares cada uno, respectivamente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también dejó a Nicaragua fuera de un primer programa de cancelación de pago de deuda por seis meses a 25 países pobres del mundo, en su mayoría de África.

En América Latina solo Haití logró entrar al programa. Cabe aclarar, no obstante, que en caso de que Nicaragua hubiese sido beneficiada con el programa, este no hubiera tenido un impacto significativo en las finanzas públicas, tomando en cuenta que las obligaciones financieras con el FMI son muy bajas.

Nicaragua aún sin acceder a fondo del BM

El Banco Mundial confirmó a LA PRENSA que por ahora no se contemplan recursos para Nicaragua dentro del fondo de 14 mil millones de dólares que aprobó el Grupo Financiero para América Latina y el Caribe para hacer frente a la pandemia.

“Sobre el acceso a los fondos del Banco Mundial como parte del nuevo paquete acelerado (Fast Track Facility, por sus siglas en inglés) dispuesto para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus sistemas de salud, de momento el Banco Mundial no cuenta con proyectos en Nicaragua dentro de esta modalidad”, admitió el organismo.

No obstante, agregó: “Estamos listos para redirigir recursos y activar componentes de emergencia de proyectos actualmente en ejecución para ayudar a responder a la crisis de salud, al tiempo que garantizamos que todos los requisitos fiduciarios estén en su lugar para asegurar que los recursos se usen según los fines establecidos”.

Es decir que por ahora Ortega solo puede aspirar que el Banco Mundial redirija recursos que ya tiene en el Presupuesto General de la República planificados hacia programas para responder a la pandemia, no así a obtener recursos frescos de ese fondo del BM, que el 2 de abril anunció un primer grupo de países que ya accedieron al fondo, entre los que se encuentra Haití y Ecuador, en América Latina y el Caribe.

Para este año, el Gobierno tiene contemplado en el Presupuesto General de la República en fondos de cooperación del BM un total de 2,099.94 millones de córdobas en préstamos y 349.95 millones de córdobas en donación.

De lograr redirigir esos recursos, esto afectaría a los proyectos de inversión que se tienen contemplados.

Solo multilaterales pueden dar “oxígeno”

Pero más allá del anuncio del G-20, lo cierto es que dentro del servicio de deuda externa para este año a través del Presupuesto General de la República, son las obligaciones con las multilaterales que más pesan en las finanzas de Ortega, que deberá cumplir con los pagos de amortización de deudas en medio de caída de la recaudación tributaria.

Según el Presupuesto General de la República 2020, para este año se tiene contemplado en pago de deuda externa solo con las tres principales entidades financieras multilaterales 7,254.71 millones de córdobas, que en caso de que estas aprueben una moratoria, Ortega podría liberar significativos recursos.

La mayor obligación es con el BCIE, para el que se contempla 3,755.25 millones de córdobas en concepto de amortización de deuda; otros 2,867.65 millones de córdobas son con el BID, y con el BM se hará efectivo un abono de 631.81 millones de córdobas. Todo esto en concepto de pago por amortización de capital e intereses.

Esos tres desembolsos programados en servicio de deuda externa del Gobierno central 2020 representan la mayoría de los 8,547.80 millones de córdobas programados en este rubro presupuestario, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con los organismos bilaterales y gobiernos extranjeros las obligaciones en servicio de deuda pública externa apenas suman 457.67 millones de córdobas, donde estarían incluidos los recursos comprometidos con países del G-20.

¿Pero qué probabilidad hay que se encuentre un alivio por el lado de los multilaterales semejante al anunciado por el G-20 para todos los países pobres del mundo?

Un economista, que prefiere no ser citado, señaló que no cree que eso ocurra con el BID y el BCIE, porque “tienen fuentes propias de financiamiento, distintas de las del FMI y el BM”.

El economista Néstor Avendaño también mira difícil que eso ocurra y menos con el BCIE. “El BCIE se endeuda en los mercados financieros internacionales y ahí no se suspenden los pagos”, explicó, una situación similar con el BID y el BM.

Ortega reapareció este miércoles tras más de un mes de ausencia, y en su discurso reconoció que el país afrontará la pandemia con recursos limitados. No anunció ningún programa de protección social y sanitaria.

A nivel internacional la gestión de Ortega frente a la pandemia ha sido cuestionada, por los pocos esfuerzos que ha hecho para frenar la propagación del virus. Además sobre su

Administración pesa la Nica Act, una legislación que Estados Unidos le impuso por violar los derechos humanos y le dificulta el acceso al financiamiento en las multilaterales donde este país tiene poder de veto y cabildeo.