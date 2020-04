Dos casas se queman y seis niños se salvan porque andaban en el parque

Solo daños materiales hubo en un incendio que consumió dos viviendas en el barrio Julio Buitrago de la capital. Al momento del siniestro una adulta se había llevado al parque a los seis niños que habitan en una de las viviendas.

Candy Mendoza, contó que una prima renta una de las casas a una señora y su hija, y ahí fue donde inició el fuego y luego se propagó a la vivienda en la que vive ella y su hermana Tania Mendoza junto a los niños.

El siniestro ocurrió a eso de las 5:40 de la tarde. «Ella estaba pegando gritos, porque no podía abrir el portón, porque no hallaba la llave, entonces el vecino del otro lado se cruzó y le ayudó a romper el candado para que pudiera salir», contó Candy Mendoza.

La mujer al ver las llamaradas comenzó a gritarle a Candy, que era la única que se encontraba en la otra casa para que saliera de la vivienda. Mendoza logró salir, pero los vecinos le dijeron que sacara el tanque de gas, por lo que a como pudo regresó, y lo sacó. Una parte de un plástico le cayó en la cara, al lado del ojo derecho y le dejó una quemadura leve.

Se le robaron el tanque de gas por el cual se quemó

En medio del alboroto, desconoce quién le robó el tanque de gas que había sacado de su casa.

Las hermanas agradecen a los vecinos, porque fueron quienes se movieron a ir a traer una pipa de agua que estaba trabajando cerca del Ministerio de Trabajo (Mitrab), y aunque el señor de la pipa no quería ir, los vecinos lo obligaron, de esta manera el fuego no se propagó a otras casas. En la vivienda donde residen las hermanas, la parte trasera fue la única que no se quemó.

«Si ellos no hubieran ayudado con esa pipa aquí se hubiera quemado demasiado, no hubiéramos hallado nada. Gracias a Dios los muchachos nos ayudaron con la pipa, controlando el fuego, cuando los bomberos vinieron el fuego estaba más controlado», expresó Mendoza.

La familia cree que el incendio ocurrió por un cortocircuito, porque el tanque de gas estaba intacto, pero esperarán el informe de las autoridades. Entre los artículos quemados están camas, plancha, licuadora, cocina, reproductor de música y ropa.

En la casa alquilada, que fue donde inició el siniestro viven tres adultos y tres niños.

Perro sobrevivió al incendio

«Le damos gracias a Dios que no hubo pérdidas de un ser humano, materiales sí hubo bastante», expresó Tania Mendoza, quien andaba con todos los niños.

Un perro sobrevivió al incendio. «Hasta que ya pasó todo lo hallamos debajo de la cama, pero estaba vivo el jodido, ahí anda, es sobreviviente porque las llamaradas viera como salían, las bolas de fuego cruzándose para donde mí, y el humero que no se miraba… Solo fue lo material, que uno bastante esfuerzo los compra, ahora a empezar de nuevo», dijo Candy Mendoza.