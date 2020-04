Guterres a Trump: “OMS es absolutamente esencial para ganar la guerra contra COVID-19”

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo este martes (14.04.2020) en un comunicado que «no es el momento» para cortar fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la financiación al organismo.

«No es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus», afirmó Guterres.

«Mi convicción es que la Organización Mundial de la Salud debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19», añadió Guterres, señalando -sin embargo- que habrá tiempo después para estudiar «cómo reaccionaron todos aquellos implicados en la crisis».

